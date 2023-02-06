Кассационный суд отменил приговор осужденному за взятки экс-прокурору Индустриального района

Posted 6 февраля 2023, 08:54
Published 6 февраля 2023, 08:54
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске вернул на новое рассмотрение уголовное дело бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая. Приговор ему был отменен. Адвокат Мурая Михаил Постаногов подтвердил журналисту Properm.ru, что сегодня суд удовлетворил кассационную жалобу и вернул дело на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд. Он пояснил, что сможет дать более подробный комментарий после получения решения. Чье требование удовлетворено до публикации определения неизвестно, решение обжаловали прокуратура, адвокаты и сам осужденный.
В июне прошлого года Дзержинский районный суд приговорил его к 11 годам заключения в исправительной колонии строгого режима и оштрафовал на 10 млн рублей. Кроме того, его лишили звания старшего советника юстиции и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. В сентябре минувшего года Пермский краевой суд оставил приговор Сергею Мураю без изменений в основной части, однако в дополнительной части наказания постановил вернуть виновному специальное звание старшего советника юстиции.
Экс-прокурор Мурай был задержан 14 августа 2020 года, на следующий день после его отставки. По версии следствия СУ СКР по Пермскому краю, с февраля по июнь 2015 года и в 2016 году Сергей Мурай лично и через посредников получил две взятки от руководителей коммерческих организаций н общую сумму 2,7 млн рублей. Помимо этого, с июня 2017 по март 2018 года бывший прокурор был посредником во взяточничестве в крупном размере. Также ему было предъявлено обвинение в семи случаях посредничества в передача взяток в интересах экс-начальника УФССП России по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также в подстрекательстве к превышению служебных полномочий и служебному подлогу.