Пермяк устроил пожар в комнате, чтобы скрыть убийство знакомой

Posted 6 февраля 2023, 10:59
Published 6 февраля 2023, 10:59
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Кировский районный суд приговорил 39-летнего пермяка к 10,5 годам лишения свободы за убийство знакомой. По данным суда, в мае 2022 года в одном из общежитий Закамска произошел конфликт между осужденный и его знакомой. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину ножом — она скончалась спустя несколько минут.
После этого злоумышленник начал пожар в комнате, чтобы скрыть следы преступления. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые вовремя ликвидировали огонь. Во время рассмотрения дела мужчина не признал вину в убийстве и в поджоге, пояснив, что не плохо помнит события дня убийства. При этом во время расследования дела мужчина признавался в преступлении. Суд при вынесении приговора как это, так и иные доказательства.