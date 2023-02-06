Пермяк устроил пожар в комнате, чтобы скрыть убийство знакомой

После этого злоумышленник начал пожар в комнате, чтобы скрыть следы преступления. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые вовремя ликвидировали огонь. Во время рассмотрения дела мужчина не признал вину в убийстве и в поджоге, пояснив, что не плохо помнит события дня убийства. При этом во время расследования дела мужчина признавался в преступлении. Суд при вынесении приговора как это, так и иные доказательства.