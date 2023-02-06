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Posted 6 февраля 2023, 10:59

Published 6 февраля 2023, 10:59

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермяк устроил пожар в комнате, чтобы скрыть убийство знакомой

Пермяк устроил пожар в комнате, чтобы скрыть убийство знакомой

6 февраля 2023, 10:59
Фото: 1MI.
Спасатели успели вовремя потушить пожар и спасли квартиру.

Кировский районный суд приговорил 39-летнего пермяка к 10,5 годам лишения свободы за убийство знакомой. По данным суда, в мае 2022 года в одном из общежитий Закамска произошел конфликт между осужденный и его знакомой. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил женщину ножом — она скончалась спустя несколько минут.

После этого злоумышленник начал пожар в комнате, чтобы скрыть следы преступления. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые вовремя ликвидировали огонь. Во время рассмотрения дела мужчина не признал вину в убийстве и в поджоге, пояснив, что не плохо помнит события дня убийства. При этом во время расследования дела мужчина признавался в преступлении. Суд при вынесении приговора как это, так и иные доказательства.

#Происшествия
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