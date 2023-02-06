Прокуратура помешала экс-депутату Прикамья и бывшему совладельцу «Экопромбанка» выйти по УДО

В мае 2019 года Владимира Нелюбина осудили за хищение 215 млн рублей из «Экопромбанка» в составе группы лиц, а также в хищении 7 млн рублей у одного из вкладчиков. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима, в феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение.