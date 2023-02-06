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Posted 6 февраля 2023, 12:52

Published 6 февраля 2023, 12:52

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Прокуратура помешала экс-депутату Прикамья и бывшему совладельцу «Экопромбанка» выйти по УДО

Прокуратура помешала экс-депутату Прикамья и бывшему совладельцу «Экопромбанка» выйти по УДО

6 февраля 2023, 12:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
В конце прошлого года суд отпустил Владимира Нелюбина по УДО, но это не устроило прокуратуру.

Ростовской прокуратуре удалось добиться отмены условно-досрочного освобождения экс-депутату Заксобрания Пермского края и бывшему совладельцу ОАО АКБ «Экопромбанк» Владимиру Нелюбину. Суд в Ростове-на-Дону удовлетворил представление прокуратуры, сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на пресс-службу суда.

В декабре суд удовлетворил ходатайство Нелюбина об УДО. Однако прокуратура не согласилась с этим и подала жалобу.

В мае 2019 года Владимира Нелюбина осудили за хищение 215 млн рублей из «Экопромбанка» в составе группы лиц, а также в хищении 7 млн рублей у одного из вкладчиков. Его приговорили к 6 годам и 3 месяцам колонии общего режима, в феврале 2021 года его перевели в колонию-поселение.

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#Общество#Экопромбанк
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