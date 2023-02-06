Стайлер, обувь и религиозная литература. Пермские приставы рассказали, что изымали в 2022 году

Posted 6 февраля 2023, 05:12
Published 6 февраля 2023, 05:12
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Приставы Пермского края рассказали, какое имущество конфисковали в 2022 году. Они отмечают, что забирать приходится как недвижимость и автомобили, так и смартфоны, одежду, обувь, древесину, опознавательные фонари, шашки такси, бензопилы, рыболовные сети, моторную лодку «Прогресс-4», упаковочные станки.
В Губахе и Гремячинске они забрали нелегальную религиозную литературу и компакт-диски, которые затем передали на уничтожение. В Свердловском районе Перми приставы забрали стайлер для волос и передали его в собственность государства.
Приставы отмечают, что все конфискованное имущество передается на реализацию, переработку или на уничтожение, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.