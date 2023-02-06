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Posted 6 февраля 2023, 05:12

Published 6 февраля 2023, 05:12

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Стайлер, обувь и религиозная литература. Пермские приставы рассказали, что изымали в 2022 году

Стайлер, обувь и религиозная литература. Пермские приставы рассказали, что изымали в 2022 году

6 февраля 2023, 05:12
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Приставы
После изъятия вещи продают, перерабатывают или уничтожают.

Приставы Пермского края рассказали, какое имущество конфисковали в 2022 году. Они отмечают, что забирать приходится как недвижимость и автомобили, так и смартфоны, одежду, обувь, древесину, опознавательные фонари, шашки такси, бензопилы, рыболовные сети, моторную лодку «Прогресс-4», упаковочные станки.

В Губахе и Гремячинске они забрали нелегальную религиозную литературу и компакт-диски, которые затем передали на уничтожение. В Свердловском районе Перми приставы забрали стайлер для волос и передали его в собственность государства.

Приставы отмечают, что все конфискованное имущество передается на реализацию, переработку или на уничтожение, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

#Общество#Приставы
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