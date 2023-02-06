Суд продлил домашний арест замглавы администрации Дзержинского района Перми на 2 месяца

Чиновник отвечал в администрации за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, общественную безопасность и призыв на военную службу. При этом на него уже обращали внимание силовики в 2017 году, когда на время проверки ФСБ Ракинцев был отстранен от должности.