Суд продлил домашний арест замглавы администрации Дзержинского района Перми на 2 месяца

Posted 6 февраля 2023, 05:48
Published 6 февраля 2023, 05:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Суд продлил домашний арест заместителю главы администрации Дзержинского района Николаю Ракинцеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Срок домашнего ареста заканчивался в начале февраля, теперь он продлен до апреля, узнал журналист Properm.ru в Дзержинском районном суде. Защита Ракинцева просила избрать более мягкую меру пресечения.
Замглавы отправили под домашний арест в середине декабря после следственных действий в администрации. СМИ писали, что Николай Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома по улице Подлесная, 17 по программе «Формирование комфортной городской среды».
Чиновник отвечал в администрации за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, общественную безопасность и призыв на военную службу. При этом на него уже обращали внимание силовики в 2017 году, когда на время проверки ФСБ Ракинцев был отстранен от должности.