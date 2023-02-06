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Posted 6 февраля 2023, 05:48

Published 6 февраля 2023, 05:48

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Суд продлил домашний арест замглавы администрации Дзержинского района Перми на 2 месяца

Суд продлил домашний арест замглавы администрации Дзержинского района Перми на 2 месяца

6 февраля 2023, 05:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Слуги народа
Чиновника отправили под домашний арест еще в декабре прошлого года.

Суд продлил домашний арест заместителю главы администрации Дзержинского района Николаю Ракинцеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий. Срок домашнего ареста заканчивался в начале февраля, теперь он продлен до апреля, узнал журналист Properm.ru в Дзержинском районном суде. Защита Ракинцева просила избрать более мягкую меру пресечения.

Замглавы отправили под домашний арест в середине декабря после следственных действий в администрации. СМИ писали, что Николай Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома по улице Подлесная, 17 по программе «Формирование комфортной городской среды».

Чиновник отвечал в администрации за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, общественную безопасность и призыв на военную службу. При этом на него уже обращали внимание силовики в 2017 году, когда на время проверки ФСБ Ракинцев был отстранен от должности.

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#Общество#Слуги народа
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