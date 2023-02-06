В Перми для семей мобилизованных и участников СВО пройдет расширенный прием специалистов

Posted 6 февраля 2023, 10:21
Published 6 февраля 2023, 10:21
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Единый центр поддержки семей мобилизованных и участников СВО проведёт в Перми расширенный прием родных и близких военнослужащих. Он состоится 9 февраля с 15:00 до 18:00 в Доме офицеров на Сибирской, 59.
Консультации будут проводить специалисты Министерства территориальной безопасности, Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, соцзащиты, Госюрбюро, Центробанка, военного госпиталя. Также пермяков будут консультировать судебные приставы.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября 2022 года. 1 ноября она завершилась. Власти утверждали, что мобилизовали 300 тыс. человек со всей России. Пермские власти не уточняли, сколько человек из региона отправились на СВО.