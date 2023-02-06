В Перми суд конфисковал автомобиль у водителя за пьяное вождение

Posted 6 февраля 2023, 11:29
Published 6 февраля 2023, 11:29
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми осудили 52-летнего водителя за повторное пьяное вождение. Мужчина был наказан за пьяное вождение, но вновь сел пьяным за руль, поэтому на него завели уголовное дело. Автомобиль мужчины остановили в Орджоникидзевском районе Перми сотрудники ДПС. Освидетельствование на месте показало, что водитель пьян.
Орджоникидзевский районный суд приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, автомобиль пермяка, на котором он совершил преступление, конфисковали в доход государства.