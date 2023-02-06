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Posted 6 февраля 2023, 11:29

Published 6 февраля 2023, 11:29

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми суд конфисковал автомобиль у водителя за пьяное вождение

В Перми суд конфисковал автомобиль у водителя за пьяное вождение

6 февраля 2023, 11:29
Фото: 1MI.
Мужчина уже не в первый раз попадает под суд за пьяное вождение.

В Перми осудили 52-летнего водителя за повторное пьяное вождение. Мужчина был наказан за пьяное вождение, но вновь сел пьяным за руль, поэтому на него завели уголовное дело. Автомобиль мужчины остановили в Орджоникидзевском районе Перми сотрудники ДПС. Освидетельствование на месте показало, что водитель пьян.

Орджоникидзевский районный суд приговорил мужчину к 360 часам обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года 6 месяцев. Кроме того, автомобиль пермяка, на котором он совершил преступление, конфисковали в доход государства.

#Происшествия
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