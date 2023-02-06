Власти Чайковского потратят из бюджета округа почти 350 тысяч рублей на подарочные сертификаты

Всего власти хотят приобрести в качестве подарочной, сувенирной продукции 27 сертификатов номиналом в 5 тыс. рублей, 38 сертфиикатов по 3 тыс. рублей и 186 сертификатов по 500 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля, а итоги аукциона подведут 16 февраля.