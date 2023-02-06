Власти Чайковского потратят из бюджета округа почти 350 тысяч рублей на подарочные сертификаты

Posted 6 февраля 2023, 14:23
Published 6 февраля 2023, 14:23
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Центр организации закупок Пермского края объявил электронный аукцион на поставку подарочных сертификатов на покупку бытовой техники и электроники. Заказчиком является управление экономического развития администрации Чайковского городского округа, исполнителю готовы заплатить 342 тыс. рублей из бюджета округа, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье». Документация размещена на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».
Всего власти хотят приобрести в качестве подарочной, сувенирной продукции 27 сертификатов номиналом в 5 тыс. рублей, 38 сертфиикатов по 3 тыс. рублей и 186 сертификатов по 500 рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля, а итоги аукциона подведут 16 февраля.