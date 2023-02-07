properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2023, 14:24

Published 7 февраля 2023, 14:24

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Группу торговцев героином из Лысьвы приговорили к длительным срокам в колонии

Группу торговцев героином из Лысьвы приговорили к длительным срокам в колонии

7 февраля 2023, 14:24
Фото: 1MI.
У группы наркотарговцев во время оперативно-розыскных мероприятий изъяли 400 грамм героина.

Девять участников наркокартеля останутся в колонии, Пермский краевой суд оставил в силе решение Лысьвенского городского суда. В октябре 2022 года организатора схемы продажи наркотиков и его родственника приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждого. Все остальным участникам назначено наказание от 7 лет 2 месяцев до 5 лет лишения свободы, с отбыванием в колониях общего и строго режима.

Всех девятерых признали виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. п. «а», «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконные сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере) п. п. «а», «г» ч.4 ст. 228.1 УК (незаконные сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере), ч.1 ст. 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств).

Суд установил, что в декабре 2014 году уроженец республики Таджикистан со своим братом организовали систему сбыта героина на территории Лысьвы. Для реализации задуманного они привлекли трех женщин и четырех мужчин. Глава преступной группы и его родственник осуществляли приобретение наркотиков крупными партиями, а соучастники согласно распределенных ролей подыскивали потенциальных наркопотребителей и сбывали им наркотики. Также одна из женщин в ряде случаев предоставляла свое жилье для употребления наркотиков.

Деятельность группы была пречечена в марте 2016 года сотрудниками Лысьвенского МРО УФСКН России по Пермскому краю, из незаконного оборота изъято свыше 400 грамм героина.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика