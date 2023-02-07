Группу торговцев героином из Лысьвы приговорили к длительным срокам в колонии

Девять участников наркокартеля останутся в колонии, Пермский краевой суд оставил в силе решение Лысьвенского городского суда. В октябре 2022 года организатора схемы продажи наркотиков и его родственника приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждого. Все остальным участникам назначено наказание от 7 лет 2 месяцев до 5 лет лишения свободы, с отбыванием в колониях общего и строго режима.