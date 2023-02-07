properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2023, 03:46

Published 7 февраля 2023, 03:46

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Первый замминистра строительства Пермского края покинул должность

Первый замминистра строительства Пермского края покинул должность

7 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI.
Последний день работы замминистра был 6 февраля.

Со своего поста ушел первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев. В пресс-службе Минстроя пояснили, что Пономарев ушел со службы сам — он подал заявление до прихода нового главы Минстроя Артёма Габдарахманова, сообщает «РБК Пермь».

В Минстрое говорят, что Александр Пономарев давно думал о других предложениях о работе. Перед уходом из министерства он находился в отпуске. Последний день работы заместителя был 6 февраля. Он занимал пост с 2020 года, до этого работал в УКС Пермского края.

В конце января глава Минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности, через несколько дней пост занял экс-главный архитектор Артем Габдарахманов.

Главная новость по теме
Главный архитектор Пермского края назначен региональным министром строительства
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика