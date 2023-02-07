Первый замминистра строительства Пермского края покинул должность

Posted 7 февраля 2023, 03:46
Published 7 февраля 2023, 03:46
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Со своего поста ушел первый заместитель министра строительства Пермского края Александр Пономарев. В пресс-службе Минстроя пояснили, что Пономарев ушел со службы сам — он подал заявление до прихода нового главы Минстроя Артёма Габдарахманова, сообщает «РБК Пермь».
В Минстрое говорят, что Александр Пономарев давно думал о других предложениях о работе. Перед уходом из министерства он находился в отпуске. Последний день работы заместителя был 6 февраля. Он занимал пост с 2020 года, до этого работал в УКС Пермского края.
В конце января глава Минстроя Андрей Колмогоров ушел с должности, через несколько дней пост занял экс-главный архитектор Артем Габдарахманов.