Синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов в Пермском крае

Синоптики пермского ГИС-Центра ПГНИУ ожидают усиление морозов в ближайшие дни. В ночь на 8 января температура в краевой столице опустится до -20˚ — так холодно не было с 11 января. В Осе и Чернушке может похолодать до -30˚. При этом к вечеру среды температура значительно увеличиться до -8…13˚, начнется снегопад на севере и в центральных районах Прикамья.