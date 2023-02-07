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Posted 7 февраля 2023, 11:23

Published 7 февраля 2023, 11:23

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

Синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов в Пермском крае

Синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов в Пермском крае

7 февраля 2023, 11:23
Фото: Properm.ru.
Морозы не задержатся в Прикамье надолго.

Синоптики пермского ГИС-Центра ПГНИУ ожидают усиление морозов в ближайшие дни. В ночь на 8 января температура в краевой столице опустится до -20˚ — так холодно не было с 11 января. В Осе и Чернушке может похолодать до -30˚. При этом к вечеру среды температура значительно увеличиться до -8…13˚, начнется снегопад на севере и в центральных районах Прикамья.

Морозы начались в регионе в ночь на 7 февраля. В Чермозе похолодало до -27,9˚, в Березниках — до -25,5˚, в остальной части края похолодало до -18…-24˚. В Перми в это время температура была около -18,6˚.

#Регион
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