Стоимость некоторых рублевых активов снижается — что делать инвестору?

Лучший способ инвестировать в акции американских и европейских компаний — открыть счет у зарубежного инвестора из дружественной страны. Сегодня уже многие предлагают открытие брокерского счета — это и Армения, и Турция, и Грузия, и Казахстан и другие. Страны СНГ в этом плане более подходящий вариант из-за близости к России и похожего законодательства. Многие страны СНГ зафиксировали значительный приток средств от российских клиентов. Однако чаще россияне делают выбор в пользу Казахстана — только через системы международных денежных переводов за год было совершено транзакций на $776,6 млн, что в шесть раз превышает показатель за 2021 год. Это и неудивительно, в Казахстане банковская и брокерская системы схожи с российской, в том числе качеством обслуживания и интерфейсом приложений. В стране работают две биржи — KASE и AIX, также имеется международный финансовый центр «Астана», который регулируется нормами права Англии и Уэльса, а кредитный рейтинг Казахстана от международных агентств находится на уровне ВВВ. Кроме того, в республике «неквал» может торговать всеми видами активов, кроме деривативов, и делать это напрямую на биржах США и Европы. Также страна предлагает упрощенный процесс оформления банковских карт и русскоязычную техподдержку. Чтобы открыть счет в республике, необходимо предоставить только загранпаспорт — сейчас это можно сделать в том числе и удаленно, некоторые крупные брокеры уже предлагают такую услугу.