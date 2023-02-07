Стоимость некоторых рублевых активов снижается — что делать инвестору?

Posted 7 февраля 2023, 12:48
Published 7 февраля 2023, 12:48
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Весь прошлый год динамика рубля была беспрецедентной — несмотря на февральские события, российская валюта укреплялась, более того — по отношению к доллару и евро рубль стоил даже меньше, чем до февраля 2022 года. Однако в декабре российская валюта резко начала слабеть. В январе рубль тоже дешевел, но к концу месяца укрепился к доллару и к евро на 1,7% и 1% соответственно. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что волатильность рубля в феврале не снизится. «Прогноз на февраль — 68-74 рублей за доллар, 73-79 рублей за евро. Геополитический фон останется сложным и напряженным, санкции против российской экономики никто отменять не будет, и это будет создавать волатильность курсов валют, и в первую очередь, рубля», — отмечает эксперт.
Падение рубля — это также снижение стоимости части российских активов, а это значит, что инвесторам приходится внимательней относиться к своим сбережениям в иностранной валюте и задуматься об инвестициях в акции, номинированные в долларах. В этой связи возникает закономерный вопрос — как сегодня вкладываться в зарубежные бумаги и самое главное — как это делать разумно?
Российские акции становятся все менее прибыльным инструментом. В свою очередь бумаги иностранных компаний, торгующиеся в другой валюте — более подходящий вариант. Однако, те инвесторы, чьи зарубежные акции попали под блокировку в прошлом году, после столь негативного опыта сейчас тщательнее подбирают способы обезопасить свои накопления.
Давайте разберемся, где сегодня российский инвестор может торговать зарубежными активами.
В России это можно сделать в статусе квалинвестора. Однако в данном случае высок риск блокировки активов ввиду санкций, поэтому такой вид инвестиций стоит избегать, а в России покупать только акции отечественных компаний или бумаги эмитентов из дружественных стран — к ним относятся китайские активы. СПБ Биржа намерена в этом году нарастить количество гонконгских бумаг до 500 наименований, а также планируется работа по открытию доступа к рынкам материкового Китая, а также развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия и ЮАР.
Лучший способ инвестировать в акции американских и европейских компаний — открыть счет у зарубежного инвестора из дружественной страны. Сегодня уже многие предлагают открытие брокерского счета — это и Армения, и Турция, и Грузия, и Казахстан и другие. Страны СНГ в этом плане более подходящий вариант из-за близости к России и похожего законодательства. Многие страны СНГ зафиксировали значительный приток средств от российских клиентов. Однако чаще россияне делают выбор в пользу Казахстана — только через системы международных денежных переводов за год было совершено транзакций на $776,6 млн, что в шесть раз превышает показатель за 2021 год. Это и неудивительно, в Казахстане банковская и брокерская системы схожи с российской, в том числе качеством обслуживания и интерфейсом приложений. В стране работают две биржи — KASE и AIX, также имеется международный финансовый центр «Астана», который регулируется нормами права Англии и Уэльса, а кредитный рейтинг Казахстана от международных агентств находится на уровне ВВВ. Кроме того, в республике «неквал» может торговать всеми видами активов, кроме деривативов, и делать это напрямую на биржах США и Европы. Также страна предлагает упрощенный процесс оформления банковских карт и русскоязычную техподдержку. Чтобы открыть счет в республике, необходимо предоставить только загранпаспорт — сейчас это можно сделать в том числе и удаленно, некоторые крупные брокеры уже предлагают такую услугу.
Сложившаяся ситуация вынудила российских участников торгов диверсифицировать свой портфель не только по секторам и странам, но и по инфраструктурных рискам. Принимая решение разместить свои валютные активы зарубежом, инвестор сохраняет возможность получить доступ к наиболее перспективным и ликвидным фондовым площадкам, а также уменьшает риск блокировки активов.
Вопрос диверсификации и балансировки своего портфеля и до прошлогодних событий был непрост для многих . В этой связи не менее важный момент — разобраться в вопросе инвестиций. Прежде чем открывать новые брокерские счета — не лишним будет проверить свои знания. Не важно, новичок вы или профессионал — пространство для обучения есть всегда. Как говорит Уоррен Баффет — «инвестировать следует только в то, что вы понимаете», ведь зачастую участники торгов забывают о том, что фондовый рынок — это место, где успех зависит от знаний. Если вы разбираетесь в теме, то никакой резкий обвал котировок не заставит вас продавать активы на эмоциях, а потребует от вас глубокого анализа ситуации. В интернете можно найти множество курсов для инвесторов. Например, Академия Фридом Финанс, предлагает онлайн-уроки, как для новичков, так и для опытных участников торгов. Практикующие инвесторы, трейдеры и аналитики вводят в курс биржевого дела, рассказывают о сложных инструментах, включая опционы, а также делятся знаниями об особенностях фундаментального и технического анализов.