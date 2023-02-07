В Чайковском резчик отсудил у предприятия 350 тысяч рублей за травму руки

В Чайковском мужчина отсудил у своего работодателя, ООО «Яргазарматура», компенсацию морального вреда за производственную травму. Житель Прикамья указал, что работал резчиком металла на пилах и ножовках, а также выполнял функции автопогрузчика. В один из рабочих дней, когда мужчина пилил заготовку, вращающийся инструмент задел его рукавицу. В итоге пострадавший повредил руку, после чего не мог полностью согнуть пальцы, чувствовал боль, моральные, нравственные и физические страдания.