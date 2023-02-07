В Чайковском резчик отсудил у предприятия 350 тысяч рублей за травму руки

Posted 7 февраля 2023, 07:26
Published 7 февраля 2023, 07:26
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Чайковском мужчина отсудил у своего работодателя, ООО «Яргазарматура», компенсацию морального вреда за производственную травму. Житель Прикамья указал, что работал резчиком металла на пилах и ножовках, а также выполнял функции автопогрузчика. В один из рабочих дней, когда мужчина пилил заготовку, вращающийся инструмент задел его рукавицу. В итоге пострадавший повредил руку, после чего не мог полностью согнуть пальцы, чувствовал боль, моральные, нравственные и физические страдания.
После инцидента был составлен акт, в котором причинами случившегося были указаны нарушение дисциплины труда работником и требований трудовой дисциплины. Пострадавший не согласился с актом и обратился в региональную Государственную инспекцию труда с требованием провести дополнительное расследование несчастного случая. Из заключения следует, что несчастный случай связан с производством, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Мужчина обратился в Чайковский городской суд с иском к работодателю. ООО «Яргазарматура» обязали выплатить сотруднику 350 тыс. рублей компенсации морального вреда. Представитель предприятия обжаловал это решение, посчитав, что вина истца учтена не в полной мере. В итоге на прошлой неделе, 2 февраля, решение суда первой инстанции оставили без изменения.