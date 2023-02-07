В Перми вновь начали рассматривать уголовное дело о взятке бывшему главврачу онкодиспансера

Posted 7 февраля 2023, 14:04
Published 7 февраля 2023, 14:04
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Сегодня, 7 февраля, в Индустриальном районном суде во второй раз началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Максима Мезенцева. По ходатайству его защитников Седьмой кассационный суд в Челябинске вернул дело в первую инстанцию для рассмотрения другим составом суда, поскольку усмотрел в приговоре ряд процессуальных нарушений. Сегодня вновь было оглашено обвинительное заключение, следующее заседание судья Вячеслав Лядов назначил на 1 марта. Получение подарка Мезенцев не отрицает.
Как стало известно журналисту Properm.ru, коллегия кассационной инстанции указала в определении, что «признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора». В документе говорится, что в описательно-мотивировочной части приговора суд обязан изложить и дать оценку всем исследованным в судебном заседании доказательствам, не только уличающим, но и оправдывающим подсудимого, а также привести мотивы, по которым отвергнуты те или иные доказательства. Если какие-либо из исследованных доказательств суд признает не имеющими отношения к делу, то указание об этом также должно содержаться в приговоре. Это в решении Индустриального районного суда от 1 марта сделано не было.
В определении Седьмого кассационного суда говорится, что в приговоре не нашло отражение, к примеру, то, что одна из опрошенных свидетелей отрицала передачу Мезенцеву подарочных сертификатов. Она показала лишь о том, «что за время работы она однажды видела, как к главному врачу приходили представители компании «Элиона», в его кабинете был какой-то праздник. Гости пробыли там не более 5–7 минут и ушли».
Также кассационная коллегия говорит о том, что суд первой инстанции не учел, что по смыслу уголовного закона взятка может быть получена только с прямым умыслом, который должен возникнуть до ее получения: «Между тем доказательств, подтверждающих наличие у Мезенцева прямого умысла на получение взятки, возникшего до ее получения в приговоре не приведено».
В определении указывается, что Мезенцев не отрицает сам факт получения взятки от представителей компании «Элиона».
1 марта прошлого года суд назначил Мезенцеву штраф в размере 300 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в течение двух лет. В апреле Пермский краевой суд оставил это решение в силе, впоследствии Мезенцев и его адвокат обжаловали решение, в ноябре 2022 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции вынес решение о возвращении дела в Индустриальный районный суд.
Как указывается в отмененном приговоре первой инстанции, Мезенцев в судебном заседании вину в предъявленном обвинении, фактически, признал частично. В материалах дела есть протокол его явки с повинной о получении взятки от подрядчика клиники — ООО «Элиона». С этой компанией медучреждение заключало контракты на поставку больничного питания и арендует пищеблок.
Следствие считает, что подарок от поставщика к Новому году предназначался за покровительство и лояльное отношение при исполнении договора. В материалах уголовного дела есть записи телефонных разговоров между представителями «Элионы» и Мезенцевым, где они обсуждают выполнение договора по организации питания, возможности организации питания по новым договорам.
Согласно материалам дела, Мезенцев сам рассказал следствию, что получил от представителей ООО «Элиона» в качестве взятки пакет, в котором находились две подарочные карты в «М-Видео» по 25 тыс. рублей каждый, на общую сумму 50 тыс. рублей, на которые он потом купил пылесос и стайлер фирмы «Dyson», как было указано в обвинительном заключении. Сначала он воспринял это как подарок, так как это было в преддверии Нового года, но, в последующем, понял, что это вознаграждение за какие-либо будущие услуги, отношения в дальнейшем. Полученные сертификаты, он не декларировал, не уведомлял своего работодателя об их получении, хотя должен был это сделать.