В Перми вновь начали рассматривать уголовное дело о взятке бывшему главврачу онкодиспансера

Согласно материалам дела, Мезенцев сам рассказал следствию, что получил от представителей ООО «Элиона» в качестве взятки пакет, в котором находились две подарочные карты в «М-Видео» по 25 тыс. рублей каждый, на общую сумму 50 тыс. рублей, на которые он потом купил пылесос и стайлер фирмы «Dyson», как было указано в обвинительном заключении. Сначала он воспринял это как подарок, так как это было в преддверии Нового года, но, в последующем, понял, что это вознаграждение за какие-либо будущие услуги, отношения в дальнейшем. Полученные сертификаты, он не декларировал, не уведомлял своего работодателя об их получении, хотя должен был это сделать.