В Соликамске перевозчик незаконно возил пассажиров автобуса по разным тарифам

Posted 7 февраля 2023, 09:01
Published 7 февраля 2023, 09:01
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Перевозчик ООО «Транссервис» получил предупреждение от Пермского УФАС за нарушение п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции (необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар). Выяснилось, что транспортное предприятие установило разные тарифы за один километр поездки для пассажиров пригородного автобусного маршрута №37 сообщением «город Соликамск — поселок Геологоразведка».
На маршруте работает один перевозчик, поэтому ООО «Транссервис» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг пассажирских перевозок на автобусном маршруте №37. Маршрут «город Соликамск — поселок Геологоразведка» — это маршрут регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, то есть, тарифы устанавливает сам перевозчик.
При проверке управление антимонопольной службы установило, что большой участок маршрута №37 проходит по Соликамску (12,5 км) и на участках маршрута от любой остановки в городской черте до остановки, находящей за пределами города (и наоборот), «Транссервис» установил разный тариф для расчета стоимости проезда пассажиров по маршруту. К примеру, пассажир, который едет от остановки «улица Гастелло» до остановки «поселок Геологоразведка» проедет 8,3 км. Но он заплатит столько же, сколько пассажир, который едет 19,8 км от остановки «Красный Бульвар» до остановки «поселок Геологоразведка».
По итогам проверки Пермское УФАС потребовало прекратить нарушение антимонопольного законодательства и установить одинаковый тариф на проезд для каждого участка автобусного маршрута №37. Как сообщили в пресс-службе ведомства, предупреждение было исполнено в начале текущего года.