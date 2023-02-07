В Соликамске перевозчик незаконно возил пассажиров автобуса по разным тарифам

При проверке управление антимонопольной службы установило, что большой участок маршрута №37 проходит по Соликамску (12,5 км) и на участках маршрута от любой остановки в городской черте до остановки, находящей за пределами города (и наоборот), «Транссервис» установил разный тариф для расчета стоимости проезда пассажиров по маршруту. К примеру, пассажир, который едет от остановки «улица Гастелло» до остановки «поселок Геологоразведка» проедет 8,3 км. Но он заплатит столько же, сколько пассажир, который едет 19,8 км от остановки «Красный Бульвар» до остановки «поселок Геологоразведка».