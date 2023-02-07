За взятку в 3 миллиона рублей экс-директора УКС Пермского края хотят отправить на 11 лет в колонию

Posted 7 февраля 2023, 06:06
Published 7 февраля 2023, 06:06
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Сегодня, 7 февраля, в Ленинском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о взятке бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского. Государственный обвинитель Оксана Костевич попросила суд признать Левинского виновным в получении взятки и отправить его в колонию на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима (с учетом предыдущим приговоров — 11 лет), оштрафовать его на 3 млн рублей и запретить занимать государственные должности на 5 лет, передает журналист Properm.ru из зала суда. Приговор Левинскому должны вынести 27 февраля.
Сам Левинский виновным себя не считает и заявляет, что взяток от руководителя подрядной организации «Инвестжилстрой» Алексея Шилова он не получал. Якобы Шилов дал ему деньги в долг, отдать который экс-директор УКС Пермского края смог только после возбуждения в отношении него уголовного дела, ареста и последующего выхода из СИЗО — почти через два года.
Левинский вспоминает, что на момент задержания в декабре 2019 года у Шилова родился ребенок, а показания по взятке он давал в наручниках и под давлением следствия: «Мне тогда тоже говорили: дай показания против [Максима] Решетникова и [Михаила] Сюткина. Но я их в этом не виню, они защищают интересы России», — отметил подсудимый.
Как считает следствие, Левинской обеспечивал условия для получения от Шилова взятки за получение контрактов без проведение конкурсных процедур и своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплату работ как из бюджета, так и через благотворительный фонд «Содействие XXI век». В случае, если бы Шилов отказался от условий Левинского, он бы не смог обеспечить свои предприятия работой.
Первую взятку, по мнению следствия, в сумме 1 млн рублей по требованию Левинского он перечислил на карту бывшего директора УКС в июне 2018 года. Сумма полагалась за незамедлительное погашение АО «РЖДстрой» задолженности перед субподрядчиком по строительству зоопарка. Для введения Шилова в заблуждение, считает следствие, Левинский сообщил, что счет в банке, куда нужно перевести деньги, принадлежит другому человеку. Деньги перечислялись через счета ИП Семена Кынгурогова (на тот момент директора «Инвестжилстрой») на его личный счет и далее — Левинскому. При перечислении по счетам за счёт банковских платежей и налогов сумма уменьшилась до 961 тыс. рублей.
Вторую часть взятки в 2 млн рублей Левинский получил от Шилова в декабре 2018 года наличными в конверте купюрами по 5 тыс рублей. Деньги передавались через сотрудника УКС на парковке у бизнес-центра «Серго».
Это пятое уголовное дело в отношении Дмитрия Левинского, которое было направлено в суд с 2021 года. Следствие его считает организатором схемы хищения средств бюджета при строительстве зоопарка в Перми. Он был задержан оперативниками УФСБ России по Пермскому краю и водворен в СИЗО в декабре 2019 года.
24 января, апелляционная инстанция Пермского краевого суда рассмотрела представление прокуратуры и согласилась, что в первой инстанции бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому был вынесен излишне мягкий приговор. По мнению гособвинения, ст. 64 УК РФ о смягчении наказания была применена Ленинским районным судом неправомочно.
За злоупотребление при возведении детской больницы в Кировском районе Перми Левинскому назначено 3 года 1 месяц лишения свободы в ИК общего режима. В этот срок включено прежнее наказание в виде исправительных работ за злоупотребления при берегоукреплении Камы на курорте «Усть-Качка».
Сейчас Левинский является подсудимым по двум уголовным делам: мошенничеству в особо крупном размере и взяточничеству. Оба рассматриваются в Ленинском райсуде.