За взятку в 3 миллиона рублей экс-директора УКС Пермского края хотят отправить на 11 лет в колонию

Первую взятку, по мнению следствия, в сумме 1 млн рублей по требованию Левинского он перечислил на карту бывшего директора УКС в июне 2018 года. Сумма полагалась за незамедлительное погашение АО «РЖДстрой» задолженности перед субподрядчиком по строительству зоопарка. Для введения Шилова в заблуждение, считает следствие, Левинский сообщил, что счет в банке, куда нужно перевести деньги, принадлежит другому человеку. Деньги перечислялись через счета ИП Семена Кынгурогова (на тот момент директора «Инвестжилстрой») на его личный счет и далее — Левинскому. При перечислении по счетам за счёт банковских платежей и налогов сумма уменьшилась до 961 тыс. рублей.