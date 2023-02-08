properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля 2023, 10:21

Published 8 февраля 2023, 10:21

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Антон Удальев написал заявление о сложении мандата депутата Законодательного собрания Пермского края

Антон Удальев написал заявление о сложении мандата депутата Законодательного собрания Пермского края

8 февраля 2023, 10:21
Фото: Properm.ru.
Он внёс соответствующий проект постановления, который рассмотрят 16 февраля.

Депутат Заксобрания Пермского края Антон Удальев внес проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании краевого парламента 16 февраля, сообщают в телеграмм-канале Заксобрания.

Согласно тексту документа и ранее написанному заявлению, в случае принятия проекта постановления, полномочия депутата Удальева будут прекращены с 24 января 2023 года.

Антон Удальев избран депутатом краевого парламента IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской, Горнозаводский округа), занимает должность председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры.

По данным СМИ, Удальев переходит на работу в правительство Москвы.

#Общество#Законодательное собрание#Власть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика