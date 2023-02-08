Антон Удальев написал заявление о сложении мандата депутата Законодательного собрания Пермского края

Posted 8 февраля 2023, 10:21
Published 8 февраля 2023, 10:21
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Депутат Заксобрания Пермского края Антон Удальев внес проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании краевого парламента 16 февраля, сообщают в телеграмм-канале Заксобрания.
Согласно тексту документа и ранее написанному заявлению, в случае принятия проекта постановления, полномочия депутата Удальева будут прекращены с 24 января 2023 года.
Антон Удальев избран депутатом краевого парламента IV созыва в сентябре 2021 года по одномандатному избирательному округу №17 (Чусовской, Горнозаводский округа), занимает должность председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры.
По данным СМИ, Удальев переходит на работу в правительство Москвы.