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Posted 8 февраля 2023, 09:20

Published 8 февраля 2023, 09:20

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

МЧС предупреждает о гололеде и сходе снега с крыш в Пермском крае

МЧС предупреждает о гололеде и сходе снега с крыш в Пермском крае

8 февраля 2023, 09:20
Фото: Properm.ru.
Спасатели призывают пермяков быть осторожнее.

В Пермском крае 8 и 9 февраля ожидается ухудшение погоды. В МЧС говорят, что в отдельных районах будет изморозь и гололед будут наслаиваться на проводах и ветках деревьев. Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение количества ДТП, сход снега и льда с крыш.

Спасатели рекомендуют быть внимательнее возле крыщ зданий — не приближаться к ним. Если случилась авария на сетях электроснабжения, то необходимо обесточить все электроприборы дома.

В МЧС отмечают, что при возникновении происшествий стоит звонить по единому номеру вызова служб экстренного реагирования — 101 и 112.

#Общество
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