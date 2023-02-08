МЧС предупреждает о гололеде и сходе снега с крыш в Пермском крае

В Пермском крае 8 и 9 февраля ожидается ухудшение погоды. В МЧС говорят, что в отдельных районах будет изморозь и гололед будут наслаиваться на проводах и ветках деревьев. Из-за этого возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение количества ДТП, сход снега и льда с крыш.