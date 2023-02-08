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Posted 8 февраля 2023, 12:54

Published 8 февраля 2023, 12:54

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Пермский чиновник не смог выйти из-под домашнего ареста под залог в 1 миллион рублей

Пермский чиновник не смог выйти из-под домашнего ареста под залог в 1 миллион рублей

8 февраля 2023, 12:54
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Слуги народа
Домашний арест чиновника продлен до начала апреля.

Первый замглавы администрации Дзержинского района Перми Николай Ракинцев останется под домашним арестом, несмотря на предложение внести залог в 1 млн рублей, такое решение принял Пермский краевой суд, рассматривая жалобу чиновника, пишет «РБК-Пермь».

Уголовное дело о превышении полномочий было возбуждено 7 декабря, 15 декабря Ракинцева задержали, 16 декабря — отправили под домашний арест, 22 декабря — предъявили обвинение. По данным следствия, он внес изменения в протоколы общественной комиссии, которая готовит предложения по программе «Формирование комфортной городской среды». Вместо дома по улице Подлесная, 17 был вписан дом по улице Куфонина, 14.

В постановлении суда сказано, что Ракинцев знаком с другими участниками дела, он может угрожать свидетелям, которые находятся в его подчинении. Сам чиновник заявил, что не виноват. По его словам, один дом был заменен на другой, так как УК дома на Подлесной не предоставила своевременно заявку на 2023 год.

Защита предложила не только внести залог в 1 млн рублей, но и отправить Ракинцева в отпуск, чтобы он не взаимодействовать со свидетелями, однако Гособвинение выступило против. Чиновник останется под домашним арестом до 7 апреля, также ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

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#Общество#Слуги народа
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