Пермский чиновник не смог выйти из-под домашнего ареста под залог в 1 миллион рублей

В постановлении суда сказано, что Ракинцев знаком с другими участниками дела, он может угрожать свидетелям, которые находятся в его подчинении. Сам чиновник заявил, что не виноват. По его словам, один дом был заменен на другой, так как УК дома на Подлесной не предоставила своевременно заявку на 2023 год.