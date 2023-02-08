Стоимость похорон выросла в Пермском крае с 1 февраля

Posted 8 февраля 2023, 14:25
Published 8 февраля 2023, 14:25
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Пермском крае подорожала стоимость похорон. Судя по постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, с 1 февраля стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению увеличилась в большинстве территорий региона до 8,9 тыс. рублей.
В некоторых территориях, а именно в Гайнском, Косинском, Кочевском, Красновишерском и Чердынском округах максимальная стоимость услуг составляет 9,3 тыс. рублей. В прошлом году стоимость похорон в этих районах была на уровне 8,3 тыс. рублей, в остальных территориях — 8 тыс. рублей. Внимание на это обратило издание Ura.ru.