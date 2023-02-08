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Posted 8 февраля 2023, 14:25

Published 8 февраля 2023, 14:25

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Стоимость похорон выросла в Пермском крае с 1 февраля

Стоимость похорон выросла в Пермском крае с 1 февраля

8 февраля 2023, 14:25
Фото: 1MI.
Год назад стоимость похорон увеличилась на 620 рублей, в этом году — на 950 рублей.

В Пермском крае подорожала стоимость похорон. Судя по постановлению министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, с 1 февраля стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению увеличилась в большинстве территорий региона до 8,9 тыс. рублей.

В некоторых территориях, а именно в Гайнском, Косинском, Кочевском, Красновишерском и Чердынском округах максимальная стоимость услуг составляет 9,3 тыс. рублей. В прошлом году стоимость похорон в этих районах была на уровне 8,3 тыс. рублей, в остальных территориях — 8 тыс. рублей. Внимание на это обратило издание Ura.ru.

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