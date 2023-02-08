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Posted 8 февраля 2023, 07:13

Published 8 февраля 2023, 07:13

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Пермском крае появятся 49 центров помощи участникам спецоперации и их семьям

В Пермском крае появятся 49 центров помощи участникам спецоперации и их семьям

8 февраля 2023, 07:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Центры должны начать работу до 17 февраля.

В Пермском крае откроют 49 центров помощи мобилизованным, участникам СВО и их семьям. Они должны открыться в семи районах Перми, а также в каждом муниципальном образовании региона. Также появится краевой и мобильный центры помощи. Власти отмечают, что эти организации будут координировать действия по оказанию любых видов помощи, стало известно во время прямой трансляции заседания краевого правительства.

До 10 февраля главы муниципалитетов должны определить площадки, где будут созданы центры. В срок до 17 февраля они должны начать работать во всех территориях края.

#Общество#Военная операция на Украине#Касается каждого
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