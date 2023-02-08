В Пермском крае появятся 49 центров помощи участникам спецоперации и их семьям

В Пермском крае откроют 49 центров помощи мобилизованным, участникам СВО и их семьям. Они должны открыться в семи районах Перми, а также в каждом муниципальном образовании региона. Также появится краевой и мобильный центры помощи. Власти отмечают, что эти организации будут координировать действия по оказанию любых видов помощи, стало известно во время прямой трансляции заседания краевого правительства.