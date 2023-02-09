Бывшего пермского депутата оставили на свободе за недостроенный детский сад

В ходе рассмотрения уголовного дела судом ущерб, причиненный виновным бюджету, возмещен в полном объеме. Ранее за махинации при строительстве детского сада в Косе был осужден глава района Евгений Анфалов. Строительство детского сада в селе Коса было начало еще в 2013 году, завершено в начале 2022 года. Стоимость госконтракта на строительство детского сада составила 71,68 млн рублей. Сейчас в отношении ЗАО «Городской контур» действует процедура конкурсного производства.