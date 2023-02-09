properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля 2023, 13:57

Published 9 февраля 2023, 13:57

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Бывшего пермского депутата оставили на свободе за недостроенный детский сад

Бывшего пермского депутата оставили на свободе за недостроенный детский сад

9 февраля 2023, 13:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Компания «Городской контур» Олега Шилоносова начала строить детский сад в Косе в 2013 году и так и не завершила.

Косинский районный суд приговорил экс-депутата Пермской городской думы Олега Шилоносова к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор был вынесен 3 февраля и в законную силу не вступил, сообщают в прокуратуре Пермского края.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Суд установил, что в период с сентября 2013 года по август 2016 года возглавший ЗАО «Городской контур» Шилоносов, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в селе Коса, сумма которого составила свыше 12,9 млн рублей.

Данные акты в последующем были подписаны главой Косинского муниципального района Евгением Анфаловым, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом ущерб, причиненный виновным бюджету, возмещен в полном объеме. Ранее за махинации при строительстве детского сада в Косе был осужден глава района Евгений Анфалов. Строительство детского сада в селе Коса было начало еще в 2013 году, завершено в начале 2022 года. Стоимость госконтракта на строительство детского сада составила 71,68 млн рублей. Сейчас в отношении ЗАО «Городской контур» действует процедура конкурсного производства.

Главная новость по теме
Дело о мошенничестве на 13 миллионов рублей при строительстве детского сада в Косе направят в суд
#Общество#Возле кормушки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика