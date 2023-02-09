Бывшего пермского депутата оставили на свободе за недостроенный детский сад

Posted 9 февраля 2023, 13:57
Published 9 февраля 2023, 13:57
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Косинский районный суд приговорил экс-депутата Пермской городской думы Олега Шилоносова к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года. Приговор был вынесен 3 февраля и в законную силу не вступил, сообщают в прокуратуре Пермского края.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения).
Суд установил, что в период с сентября 2013 года по август 2016 года возглавший ЗАО «Городской контур» Шилоносов, достоверно зная о невыполненных работах и не намереваясь их исполнять, подготовил документы о якобы выполненном муниципальном задании на строительство объекта в селе Коса, сумма которого составила свыше 12,9 млн рублей.
Данные акты в последующем были подписаны главой Косинского муниципального района Евгением Анфаловым, а денежные средства в полном размере были перечислены на счет организации.
В ходе рассмотрения уголовного дела судом ущерб, причиненный виновным бюджету, возмещен в полном объеме. Ранее за махинации при строительстве детского сада в Косе был осужден глава района Евгений Анфалов. Строительство детского сада в селе Коса было начало еще в 2013 году, завершено в начале 2022 года. Стоимость госконтракта на строительство детского сада составила 71,68 млн рублей. Сейчас в отношении ЗАО «Городской контур» действует процедура конкурсного производства.