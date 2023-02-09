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Posted 9 февраля 2023, 11:44

Published 9 февраля 2023, 11:44

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

На СВО был убит подполковник из Пермского края

На СВО был убит подполковник из Пермского края

9 февраля 2023, 11:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Военная операция на Украине
Похороны мужчины еще не состоялись.

На спецоперации убили подполковника Андрея Кокшина. Он был командиром мотострелкового батальона. Похороны военнослужащего пройдут в Чайковском, рассказали в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы.

СВО России на Украине началась 24 февраля 2022 года, о начале спецоперации утром объявил президент России Владимир Путин. Сроки ее завершения сейчас неизвестны. О погибших из Прикамья местные власти и учреждения сообщают в социальных сетях.

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#Общество#Военная операция на Украине
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