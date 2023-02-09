На СВО был убит подполковник из Пермского края

Posted 9 февраля 2023, 11:44
Published 9 февраля 2023, 11:44
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
На спецоперации убили подполковника Андрея Кокшина. Он был командиром мотострелкового батальона. Похороны военнослужащего пройдут в Чайковском, рассказали в сообществе ветеранов боевых действий и военной службы Лысьвы.
СВО России на Украине началась 24 февраля 2022 года, о начале спецоперации утром объявил президент России Владимир Путин. Сроки ее завершения сейчас неизвестны. О погибших из Прикамья местные власти и учреждения сообщают в социальных сетях.