Набрана коллегия присяжных для рассмотрения уголовного дела о ведре мефедрона из Култаево

О наркокартеле «Черный портал» пермским силовикам стало известно в 2019 году. Первым был задержан Серей Яксон, житель Санкт-Петербурга с философским образованием. Он ранее был осужден в северной столице примерно за те же действия и приговор отбывал вместе с Джафаровым. Показания о том, что именно он был организатором производства прекурсоров для получения мефедрона следствию дал именно задержанный оперативниками УФСБ Яксон. После чего были задержаны и остальные участники сообщества. Для организации производства на момент совершения преступления сотрудник контрольно-аналитического департамента администрации Перми Сергей Харитонов снял складское помещение в Култаево. Дмитрий Пирожков был нанят для перевозки химикатов и части оборудования на личном автомобиле из Москвы и других регионов России. Следствие и гособвинение считают, что он знал, какие именно грузы и для чего он перевозит, защита Пирожкова утверждает, что он просто помогал знакомым.Дмитрий Пирожков был нанят для перевозки химикатов и части оборудования на личном автомобиле из Москвы и других регионов России. Следствие и гособвинение считают, что он знал, какие именно грузы и для чего он перевозит, защита Пирожкова утверждает, что он просто помогал знакомым.