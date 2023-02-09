Набрана коллегия присяжных для рассмотрения уголовного дела о ведре мефедрона из Култаево

Posted 9 февраля 2023, 09:32
Published 9 февраля 2023, 09:32
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Пермском краевом суде присяжные заседатели начали повторно рассматривают уголовное дело в отношении пятерых членов наркосиндиката «Черный портал». Как рассказали журналисту Properm.ru, в декабре 2022 года была сформирована новая коллегия присяжных и в январе 2023 года дело стали рассматривать вновь. Сейчас присяжные изучают доказательства обвинения, на следующей неделе свои доводы представит защита.
В 2022 году Пермский краевой суд приговорил организатора наркосиндиката Тимура Джафарова, Сергея Харитонова, его друга Александра Чекирева и «химика», занимающегося изготовлением смесей для получения мефедрона Сергея Яксона к длительным срокам наказания (от 16 до 18 лет колонии особого и строгого режима) и штрафам от 500 тыс. рублей до миллиона. Всем им вменялось незаконные производство наркотических веществ в особо крупном размере (ст. 228.1 ч.5 УК РФ). Курьера наркокартеля Дмитрия Пирожкова суд в первой инстанции оправдал и признал за ним право на реабилитацию. Однако, стороны оспорили это решение.
В октябре 2022 года Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя Алексея Чепкасова и вернул дело на новое рассмотрение. Как указывается в определении коллегии, в представлении прокуратуры говорится, что «в ходе судебного разбирательства стороной защиты оказывалось незаконное воздействие на присяжных заседателей, неоднократно до них доводилась информация, способная вызвать предубеждение в отношении самого молодого участника организованной группы Пирожкова».
В результате апелляционная инстанция полностью удовлетворила представление прокуратуры и направила дело на новое рассмотрение в Пермский краевой суд. Защита Пирожкова пыталась оспорить отмену решения первой инстанции в кассации, но жалоба была оставлена без рассмотрения, а судебный акт — без изменений и с 10 января 2023 года Пермский краевой суд начал рассматривать уголовное дело вновь. Ходатайства осужденных были удовлетворены частично.
Из оглашенных во время первого рассмотрения дела в Пермском краевом суде материалов уголовного дела известно, что следствие предъявило обвинение Джафарову, Чекиреву, Харитонову, Яксону и Пирожкову в производстве в составе организованной группы наркотического средства мефедрон в особо крупном размере. Масса вменяемого фигурантам , массой не менее 977,3606 грамма, из которых 913,2 грамма были обнаружены в ведре «Касторама», изъятом 5 декабря 2019 года в ходе обследования нежилого помещения в селе Култаево.
О наркокартеле «Черный портал» пермским силовикам стало известно в 2019 году. Первым был задержан Серей Яксон, житель Санкт-Петербурга с философским образованием. Он ранее был осужден в северной столице примерно за те же действия и приговор отбывал вместе с Джафаровым. Показания о том, что именно он был организатором производства прекурсоров для получения мефедрона следствию дал именно задержанный оперативниками УФСБ Яксон. После чего были задержаны и остальные участники сообщества. Для организации производства на момент совершения преступления сотрудник контрольно-аналитического департамента администрации Перми Сергей Харитонов снял складское помещение в Култаево. Дмитрий Пирожков был нанят для перевозки химикатов и части оборудования на личном автомобиле из Москвы и других регионов России. Следствие и гособвинение считают, что он знал, какие именно грузы и для чего он перевозит, защита Пирожкова утверждает, что он просто помогал знакомым.Дмитрий Пирожков был нанят для перевозки химикатов и части оборудования на личном автомобиле из Москвы и других регионов России. Следствие и гособвинение считают, что он знал, какие именно грузы и для чего он перевозит, защита Пирожкова утверждает, что он просто помогал знакомым.