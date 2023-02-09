О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР? Опросы и мнения экспертов

Историк Ирина Карацуба отмечает, что народ на самом деле скучает по мифическому прошлому, которого не было, так как человеческая память избирательна: «У молодого поколения это скорее всего такая легенда, миф о каком-то золотом веке. Но ведь эта ностальгия не по реальному СССР, потому что никто не ностальгирует по ГУЛАГу, по всеобщей уравниловке, по продуктовым талонам и карточкам, по очередям в 3 часа за венгерскими курами, по колготкам, обычно польским. Никто не ностальгирует по очередям на жилплощадь, в которых можно было стоять десятилетиями, и прочим прелестям», — пояснила Карацуба.