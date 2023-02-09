О чем не хотят вспоминать ностальгирующие по СССР? Опросы и мнения экспертов

Posted 9 февраля 2023, 11:08
Published 9 февраля 2023, 11:08
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Судя по опросам ВЦИОМ, которые были проведены к 100-летию образования СССР, 58% россиян сожалеют о распаде Советского союза, чуть больше половины опрошенных, а именно 51% считают, что в СССР было больше хорошего, чем плохого. Опросы показывают, что люди скучают по стабильности, единству с дружбой народов, величию, социальной справедливости, молодости.
Историк Ирина Карацуба отмечает, что народ на самом деле скучает по мифическому прошлому, которого не было, так как человеческая память избирательна: «У молодого поколения это скорее всего такая легенда, миф о каком-то золотом веке. Но ведь эта ностальгия не по реальному СССР, потому что никто не ностальгирует по ГУЛАГу, по всеобщей уравниловке, по продуктовым талонам и карточкам, по очередям в 3 часа за венгерскими курами, по колготкам, обычно польским. Никто не ностальгирует по очередям на жилплощадь, в которых можно было стоять десятилетиями, и прочим прелестям», — пояснила Карацуба.
Глава Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов считает, что у общества есть запрос на ценности, который олицетворял собой СССР, подробнее об этом можно почитать на портале newizv.ru.