Прокуратура начала проверку факта нападения стаи собак на ребёнка в Кизеле

Posted 9 февраля 2023, 03:46
Published 9 февраля 2023, 03:46
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В Кизеле прокуратура организовала проверку сообщени о нападении собак на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, идёт проверка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе регулирующего вопросы благоустройства.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действий или бездействий должностных лиц администрации городского округа, а также организации, осуществляющей деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.
Нападение произошло на днях. Инцидент сняла уличная камера. По словам местных жителей, они регулярно видят стаю до 12 собак, которые свободно гуляют по району.