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Posted 9 февраля 2023, 03:46

Published 9 февраля 2023, 03:46

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Прокуратура начала проверку факта нападения стаи собак на ребёнка в Кизеле

Прокуратура начала проверку факта нападения стаи собак на ребёнка в Кизеле

9 февраля 2023, 03:46
Фото: 1MI.
Горожане говорят, что стая свободно гуляет по Кизелу.

В Кизеле прокуратура организовала проверку сообщени о нападении собак на ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, идёт проверка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе регулирующего вопросы благоустройства.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действий или бездействий должностных лиц администрации городского округа, а также организации, осуществляющей деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.

Нападение произошло на днях. Инцидент сняла уличная камера. По словам местных жителей, они регулярно видят стаю до 12 собак, которые свободно гуляют по району.

#Общество#Собаки
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