Прокуратура начала проверку факта нападения стаи собак на ребёнка в Кизеле

В ходе проверки будет дана правовая оценка действий или бездействий должностных лиц администрации городского округа, а также организации, осуществляющей деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города. В случае выявления нарушений будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования и привлечения виновных лиц к ответственности.