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Posted 9 февраля 2023, 12:49

Published 9 февраля 2023, 12:49

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

УФАС угрожает мэрии Перми антимонопольным делом из-за недостатка НТО в городе

УФАС угрожает мэрии Перми антимонопольным делом из-за недостатка НТО в городе

9 февраля 2023, 12:49
Фото: Properm.ru.
Власти должны увеличить количество НТО в схеме до 3 марта.

Пермские антимонопольщики требуют от мэрии Перми увеличить количество нестационарных торговых объектов (НТО) в городе. В УФАС считают, что чиновники не обеспечивают пермяков необходимым по нормативу минимумом НТО по продаже печатной продукции, чем нарушают ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», а также два постановления правительства Пермского края.

В антимонопольном органе считают, что действия мэрии Перми ограничивают конкуренцию, так как необоснованно препятствуют деятельности организаций на рынке продажи печатной продукции через НТО.

Судя по нормативным документам, в Прикамье на 10 тыс. человек должно быть минимум 1,2 НТО, которые торгуют печатной продукцией. При это власти должны создавать условия, чтобы обеспечивать жителей минимальным по нормативу количеством НТО, например, размещать их на муниципальной земле.

Согласно схеме размещения НТО, в Перми предусмотрено 105 мест для киосков по продаже печатной продукции, но по нормативу их должно быть 125. Антимонопольщики требуют от мэрии Перми изменить схему размещения НТО, чтобы обеспечить пермяков необходимым количеством НТО. Предупреждение должно быть исполнено до 3 марта, иначе могут могут возбудить антимонопольное дело.

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