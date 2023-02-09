УФАС угрожает мэрии Перми антимонопольным делом из-за недостатка НТО в городе

Согласно схеме размещения НТО, в Перми предусмотрено 105 мест для киосков по продаже печатной продукции, но по нормативу их должно быть 125. Антимонопольщики требуют от мэрии Перми изменить схему размещения НТО, чтобы обеспечить пермяков необходимым количеством НТО. Предупреждение должно быть исполнено до 3 марта, иначе могут могут возбудить антимонопольное дело.