В Перми открылась запись в муниципальные детские сады

Posted 9 февраля 2023, 11:01
Published 9 февраля 2023, 11:01
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
С 1 апреля стартует процедура комплектования муниципальных детских садов на 2023-2024 учебный год. Родителям детей надо до 31 марта подать заявление, сообщают в городском департаменте образования.
Сделать это можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и через МФЦ.
Если у семьи есть право на льготу (преимущественное, внеочередное, первоочередное право) необходимо предоставить подтверждающие документы специалисту районного отдела образования.
Узнать, в какой детский сад зачислен ребенок, родители смогут после 16 апреля. Им позвонят из детского сада или отправят уведомление по почте.