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Posted 9 февраля 2023, 11:01

Published 9 февраля 2023, 11:01

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Перми открылась запись в муниципальные детские сады

В Перми открылась запись в муниципальные детские сады

9 февраля 2023, 11:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Родителям необходимо подать заявление до 31 марта.

С 1 апреля стартует процедура комплектования муниципальных детских садов на 2023-2024 учебный год. Родителям детей надо до 31 марта подать заявление, сообщают в городском департаменте образования.

Сделать это можно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и через МФЦ.

Если у семьи есть право на льготу (преимущественное, внеочередное, первоочередное право) необходимо предоставить подтверждающие документы специалисту районного отдела образования.

Узнать, в какой детский сад зачислен ребенок, родители смогут после 16 апреля. Им позвонят из детского сада или отправят уведомление по почте.

#Общество#Касается каждого
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