В Перми с 11 февраля на бескондукторную оплату проезда переходят три автобусных маршрута

Posted 9 февраля 2023, 08:23
Published 9 февраля 2023, 08:23
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
С 11 февраля на маршрутах №41, №49 и №58 будет действовать бескондукторная система оплаты проезда. Об этом сообщают в администрации Перми.
Пассажиры могут оплатить проезд несколькими способами: при помощи транспортных и банковских карт, через приложение «Транспортная карта Пермь» или наличными у водителя.
На сегодняшний день в Перми без кондукторов работают все трамваи и большинство, в районе 50, автобусных маршрутов.
За январь-ноябрь 2022 года на кондукторах в общественном транспорте Перми сэкономили 565 миллионов рублей.