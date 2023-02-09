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Posted 9 февраля 2023, 08:23

Published 9 февраля 2023, 08:23

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

В Перми с 11 февраля на бескондукторную оплату проезда переходят три автобусных маршрута

9 февраля 2023, 08:23
Сюжет
Пермская езда
Речь идёт об автобусах №41, №49 и №58.

С 11 февраля на маршрутах №41, №49 и №58 будет действовать бескондукторная система оплаты проезда. Об этом сообщают в администрации Перми.

Пассажиры могут оплатить проезд несколькими способами: при помощи транспортных и банковских карт, через приложение «Транспортная карта Пермь» или наличными у водителя.

На сегодняшний день в Перми без кондукторов работают все трамваи и большинство, в районе 50, автобусных маршрутов.

За январь-ноябрь 2022 года на кондукторах в общественном транспорте Перми сэкономили 565 миллионов рублей.

#Общество#Пермская езда
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