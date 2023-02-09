Житель Кудымкара пытался купить сдачу экзамена на права и попался на взятке

Posted 9 февраля 2023, 10:28
Published 9 февраля 2023, 10:28
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Житель Кудымкарского района пытался «купить» успешную сдачу теоретического экзамена на получение водительских прав. Однако, мужчина попался на взятке и был осуждён, сообщают в УФССП по Пермскому краю.
32-летний мужчина был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на полтора года. По истечении срока административного наказания автолюбитель решил вернуть водительское удостоверение. Для этого ему необходимо было сдать теоретический экзамен в ГАИ. Но кудымкарец решил найти человека, который за определенную плату окажет содействие в данном вопросе. «Помощник» быстро нашелся в социальных сетях. Он заверил кандидата в водители в том, что в подразделении ГАИ у него есть знакомый сотрудник, который за 8 тыс. руб. оформит сдачу экзамена и возврат водительского удостоверения. Мужчина онлайн-переводом перечислил аферисту требуемую сумму и потерял их безвозвратно. Но, тем самым совершил умышленные действия, направленные на дачу взятки должностным лицам ГАИ.
Так как преступление не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам, суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей». В качестве наказания мужчина обязан был уплатить уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей, что он и сделал после визита приставов.