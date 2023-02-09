Житель Кудымкара пытался купить сдачу экзамена на права и попался на взятке

32-летний мужчина был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения на полтора года. По истечении срока административного наказания автолюбитель решил вернуть водительское удостоверение. Для этого ему необходимо было сдать теоретический экзамен в ГАИ. Но кудымкарец решил найти человека, который за определенную плату окажет содействие в данном вопросе. «Помощник» быстро нашелся в социальных сетях. Он заверил кандидата в водители в том, что в подразделении ГАИ у него есть знакомый сотрудник, который за 8 тыс. руб. оформит сдачу экзамена и возврат водительского удостоверения. Мужчина онлайн-переводом перечислил аферисту требуемую сумму и потерял их безвозвратно. Но, тем самым совершил умышленные действия, направленные на дачу взятки должностным лицам ГАИ.