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Posted 10 февраля 2023, 05:47

Published 10 февраля 2023, 05:47

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Чтобы не выплачивать миллионную задолженность по алиментам, пермяк сменил фамилию и уехал в Сочи

Чтобы не выплачивать миллионную задолженность по алиментам, пермяк сменил фамилию и уехал в Сочи

10 февраля 2023, 05:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Приставы
Приставам удалось найти злостного алиментщика.

Пермяк, чтобы не платить алименты своим трём детям, сменил фамилию и переехал в Сочи. У него накопилось около 1 миллиона рублей задолженности, сообщают в УССП по Пермскому краю.

По описанию внешности и особым приметам пермячка пыталась найти отца своих детей. Сотрудники органов принудительного исполнения объявили гражданина в розыск, так как по месту жительства его застать не удавалось, а иных сведений о его местонахождении известно не было. Мальчики и девочка оставались без денежной помощи и внимания отца.

Приставами были направлены запросы в регистрирующие органы. Стало известно, что нарушитель сменил фамилию, чтобы скрыться от долга перед родными детьми. После уточнения новой фамилии неплательщика найти его не составило труда. Оказалась, что он уж некоторое время живет в Сочи.

Исполнительное производство передано приставам из Краснодарского края, которые примут все предусмотренные законом меры, чтобы добиться от должника выплаты полагающихся детям денег.

#Общество#Приставы#Алименты
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