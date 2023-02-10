Чтобы не выплачивать миллионную задолженность по алиментам, пермяк сменил фамилию и уехал в Сочи

По описанию внешности и особым приметам пермячка пыталась найти отца своих детей. Сотрудники органов принудительного исполнения объявили гражданина в розыск, так как по месту жительства его застать не удавалось, а иных сведений о его местонахождении известно не было. Мальчики и девочка оставались без денежной помощи и внимания отца.