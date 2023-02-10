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Posted 10 февраля 2023, 08:15

Published 10 февраля 2023, 08:15

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Экологи хотят обязать собачников убирать отходы питомцев в бумажные пакеты

Экологи хотят обязать собачников убирать отходы питомцев в бумажные пакеты

10 февраля 2023, 08:15
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
По словам специалистов, бумажные пакеты позволят снизить вред экологии.

Российское экологическое общество предложило сделать обязательным сбор отходов домашних животных в бумажные пакеты. Эксперты направили письмо к Российскому экологическому оператору (РЭО). Они пояснили, что люди регулярно жалуются на хозяев питомцев, которые их выгуливают, но не убирают за ними. В итоге отходы скапливаются во дворах, парках и скверах.

Специалисты выяснили, что в 2020 году домашние животные имелись у 59% россиян, а сейчас этот показатель увеличился на 21% и достиг 77%, а значит увеличилось и количество отходов. Если говорить о собаках, то это около четырех тонн отходов каждый год.

Экологи отмечают, что часть людей все-таки убирают за питомцами экскременты, однако делают это, используя полиэтиленовые пакеты, которые не отделить от органики, поэтому платик оказывается на мусорном полигоне, а затем в почве и воде.

Специалисты считают, что решить проблему можно в том случае, если в городах появится больше специальных боксов для сборов отходов, в которых будут попадать только экскременты в бумажных пакетах. Это позволит перерабатывать содерживое боксов в компост, пишет издание vse42.ru со ссылкой на «Известия».

#Общество
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