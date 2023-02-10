Экологи хотят обязать собачников убирать отходы питомцев в бумажные пакеты

Posted 10 февраля 2023, 08:15
Published 10 февраля 2023, 08:15
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Российское экологическое общество предложило сделать обязательным сбор отходов домашних животных в бумажные пакеты. Эксперты направили письмо к Российскому экологическому оператору (РЭО). Они пояснили, что люди регулярно жалуются на хозяев питомцев, которые их выгуливают, но не убирают за ними. В итоге отходы скапливаются во дворах, парках и скверах.
Специалисты выяснили, что в 2020 году домашние животные имелись у 59% россиян, а сейчас этот показатель увеличился на 21% и достиг 77%, а значит увеличилось и количество отходов. Если говорить о собаках, то это около четырех тонн отходов каждый год.
Экологи отмечают, что часть людей все-таки убирают за питомцами экскременты, однако делают это, используя полиэтиленовые пакеты, которые не отделить от органики, поэтому платик оказывается на мусорном полигоне, а затем в почве и воде.
Специалисты считают, что решить проблему можно в том случае, если в городах появится больше специальных боксов для сборов отходов, в которых будут попадать только экскременты в бумажных пакетах. Это позволит перерабатывать содерживое боксов в компост, пишет издание vse42.ru со ссылкой на «Известия».