Экологи хотят обязать собачников убирать отходы питомцев в бумажные пакеты

Специалисты выяснили, что в 2020 году домашние животные имелись у 59% россиян, а сейчас этот показатель увеличился на 21% и достиг 77%, а значит увеличилось и количество отходов. Если говорить о собаках, то это около четырех тонн отходов каждый год.