Купили Hyundai Solaris за пачку фальшивок. Банду фальшивомонетчиков будут судить в Краснокамске

Posted 10 февраля 2023, 14:49
Published 10 февраля 2023, 14:49
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
15 февраля в Краснокамском городском суде начнут рассматривать уголовное дело в отношении четверых фальшивомонетчиков из Прикамья. Их обвиняют в легализации, хранении и перевозке поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей в общей сумме более, чем на миллион рублей. Сейчас трое из участников организованной группы находятся под запретом определенных действий. Четвертый — организатор преступления Роман Караль — отбывает наказание в колонии по вынесенным ранее приговорам.
Изначально уголовное дело поступило в Мотовилихинский районный суд. 10 января судья Ольга Шатова вынесла постановление об изменении территориальной подсудности. Она указала, что преступления были совершены подельниками в разных местах. Поскольку сделка по купле-продаже автомобиля Hyundai Solaris за 745 тыс. фальшивых рублей — самое тяжекое из преступлений — происходила в Краснокамском районе, то рассматривать уголовное дело должны территориально в этой инстанции.
1 февраля уголовное дело в отношении Караля, а также Александра К., Сергея М. и Егора С. поступило на рассмотрение в Краснокамский городской суд. Как сообщили в пресс-службе инстанции, преступная группа была создана неоднократно судимым Романом Каралем. Согласно картотеке дел судов, в 2011 году он был осужден за участие в нелегальном обороте наркотиков, в 2017 году — за мошенничество и вымогательство, в 2018 году — за хищение автомобиля. Сейчас он отбывает наказание в Губахе.
Как считает следствие, Караль собрал в группу фальшивомонетчиков ранее судимых груждан, находящихся на свободе. Для консирации подельники общались между собой на этническом языке. Они приобрели большой объем фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей образца 1997 года у неустановленных лиц — не менее 243 банкнот. Их они получили курьерской доставкой из Москвы.
Переехав из Губахи в Краснокамский район на автомобиле, они купили у частного владельца Hyundai Solaris за миллион рублей. Автомобиль они почти сразу продали по объявлению в интернете за 745 тыс. рублей. Ни продавец, ни новый покупатель о преступном замысле не знали.
Таким образом, считает следствие, с помощью незаконной сделки купли-продажи участники преступной группировки легализовали денежные средства в размере 745 тысяч рублей. Остальные фальшивые банкноты они тратили в разных магазинах, получая сдачу подлинными дензнаками.