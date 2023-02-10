Купили Hyundai Solaris за пачку фальшивок. Банду фальшивомонетчиков будут судить в Краснокамске

1 февраля уголовное дело в отношении Караля, а также Александра К., Сергея М. и Егора С. поступило на рассмотрение в Краснокамский городской суд. Как сообщили в пресс-службе инстанции, преступная группа была создана неоднократно судимым Романом Каралем. Согласно картотеке дел судов, в 2011 году он был осужден за участие в нелегальном обороте наркотиков, в 2017 году — за мошенничество и вымогательство, в 2018 году — за хищение автомобиля. Сейчас он отбывает наказание в Губахе.