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Posted 10 февраля 2023, 11:38

Published 10 февраля 2023, 11:38

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Население Пермского края сократилось за счёт уехавших на 3,8 тысячи человек

Население Пермского края сократилось за счёт уехавших на 3,8 тысячи человек

10 февраля 2023, 11:38
Фото: 1MI.
Из края уехало 63 тысячи человек, а приехало в регион – чуть больше 59 тысяч.

С января по ноябрь 2022 года в Пермском крае миграционный отток составил 3853 человека. Такие данные в сравнении с аналогичным периодом 2021 года обнародовал Пермьстат.

Из региона за 11 месяцев уехали 63 тыс. человек — на 3,9 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом прибыли 59,1 тыс. человек — почти на 5 тыс. меньше, чем в 2021 году.

В пределах России из региона переехали 58,4 тыс. человек, в другие страны — 4,6 тыс. человек. Это 3 тыс. человек больше, чем с января по ноябрь 2021 года.

В пределах России к числу наиболее привлекательных территорий можно отнести: Краснодарский край (принял 472 человека из Прикамья), Московскую и Ленинградскую области (отток 424 и 319 человек соответственно), Свердловскую область (357 человек) и Республику Татарстан (отток 256 человек).

Заметно выросло число пермяков, которые уехали за границу — 4,6 тыс. против 1,6 тыс. в аналогичном периоде 2021 года. Вырос отток населения в страны СНГ (в основном, в Туркмению, Армению и Киргизию), и в государства дальнего зарубежья (в результате заметного выездного потока в Китай, Индию, Грузию и Турцию).

#Общество
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