Пермяк в суде пытался доказать, что его мобилизовали незаконно

Posted 10 февраля 2023, 13:38
Published 10 февраля 2023, 13:38
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Дзержинским районный суд отказал пермяку в иске к ФКУ «Военный комиссариат Пермского края» и районным военкоматам. Мужчина пытался доказать в суде, что решение о призыве его на военную службу в рамках частичной мобилизации было незаконным. В суд на рассмотрение своего иска мужчина не явился, согласно телефонограмме он не возражал против рассмотрения дела в его отсутствие, на исковых требованиях настаивал.
В своем иске резервист указал, что не согласен с принятым в декабре 2022 года решением о его призыве на военную службу по мобилизации, поскольку он считает, что при проведении мероприятий в ходе осеннего призыва 2022 года были допущены существенные нарушения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу.
По мнению истца, при прохождении медицинского освидетельствования им были заявлены жалобы на плохое состояние здоровья, но врачами-специалистами его жалобы на состояние здоровья были проигнорированы, на дополнительное амбулаторное или стационарное обследование направлен не был. Истец считает, что в отношении него необходимо было вынести решение об освобождении от призыва на военную службу, так как, его не направляли на дополнительное обследование для уточнения диагноза заболевания. По мнению истца, таким образом у врачей-специалистов не было возможности вынести объективное заключение о годности к военной службе.
Представитель ФКУ «Военный комиссариат Пермского края» в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в письменных возражениях.
Оценив установленные обстоятельства, суд пришел к выводу, что незаконных действий, допущенных призывной комиссией Индустриального и Дзержинского района Перми, а также призывной комиссии Пермского края при осуществлении призыва на военную службу, не установлено. Суд указал на то, что истцом не были представлены доказательства нарушения его прав оспариваемым решением призывной комиссии. Никаких справок и медицинских заключений о плохом состоянии здоровья мужчина не предоставил. В связи с этим в удовлетворении требований истца было отказано.
Решение в законную силу не вступило.