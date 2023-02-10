Пермяк в суде пытался доказать, что его мобилизовали незаконно

По мнению истца, при прохождении медицинского освидетельствования им были заявлены жалобы на плохое состояние здоровья, но врачами-специалистами его жалобы на состояние здоровья были проигнорированы, на дополнительное амбулаторное или стационарное обследование направлен не был. Истец считает, что в отношении него необходимо было вынести решение об освобождении от призыва на военную службу, так как, его не направляли на дополнительное обследование для уточнения диагноза заболевания. По мнению истца, таким образом у врачей-специалистов не было возможности вынести объективное заключение о годности к военной службе.