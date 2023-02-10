Пермяки стали чаще жаловаться на связь и транспорт в Роспотребнадзор

В 2022 году жители Пермского края отправили в Роспотребнадзор 4 369 письменных обращений, в прошлом году — 4 399. Большинство из обращений касались нарушений прав потребителя в сфере оказания услуг — 59% (2 595), 41% (1 774) касались розничной торговли. В 2021 году было 2 914 жалоб на услуги и 1 485 на розничную торговлю.