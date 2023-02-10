Пермяки стали чаще жаловаться на связь и транспорт в Роспотребнадзор

Posted 10 февраля 2023, 09:14
Published 10 февраля 2023, 09:14
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
В 2022 году жители Пермского края отправили в Роспотребнадзор 4 369 письменных обращений, в прошлом году — 4 399. Большинство из обращений касались нарушений прав потребителя в сфере оказания услуг — 59% (2 595), 41% (1 774) касались розничной торговли. В 2021 году было 2 914 жалоб на услуги и 1 485 на розничную торговлю.
Чаще всего пермяков не устраивали жилищно-коммунальные услуги, этой сферы касалось 31,5% жалоб (30,5% — в прошлом году):
Всего за прошлый год выявлено 567 нарушений в сфере защиты прав потребителей, за которые вынесено 436 постановлений о наказаниях. Меры были применены в отношении 170 юрлиц, семи ИП, 75 должностных лиц и 184 граждан. Общая сумма штрафов составила 4,4 млн рублей.