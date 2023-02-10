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Posted 10 февраля 2023, 09:14

Published 10 февраля 2023, 09:14

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Пермяки стали чаще жаловаться на связь и транспорт в Роспотребнадзор

Пермяки стали чаще жаловаться на связь и транспорт в Роспотребнадзор

10 февраля 2023, 09:14
Фото: 1MI.
Больше всего жалоб касались сферы жилищно-коммунального хозяйства.

В 2022 году жители Пермского края отправили в Роспотребнадзор 4 369 письменных обращений, в прошлом году — 4 399. Большинство из обращений касались нарушений прав потребителя в сфере оказания услуг — 59% (2 595), 41% (1 774) касались розничной торговли. В 2021 году было 2 914 жалоб на услуги и 1 485 на розничную торговлю.

Чаще всего пермяков не устраивали жилищно-коммунальные услуги, этой сферы касалось 31,5% жалоб (30,5% — в прошлом году):

  • услуги финансового рынка — 11,3% (в 2021 году — 12,8%);
  • услуги связи — 9,8% (в 2021 году — 6,1%);
  • медицинские услуги — 8,3% (в 2021 году — 14,5%)
  • услуги в сфере бытового обслуживания — 7,3% (в 2021 году — 8,4%);
  • транспортные услуги — 7,1% (в 2021 году — 4,8%);
  • туристические услуги — 2,8% (в 2021 году — 2,7%);
  • культурно-развлекательные мероприятия — 2,7% (в 2021 году — нет данных);
  • юридические услуги — 2,3% (в 2021 году — 5,8%);
  • различные виды услуг на рынке — 16,8% (в 2021 году — 14,4%).

Всего за прошлый год выявлено 567 нарушений в сфере защиты прав потребителей, за которые вынесено 436 постановлений о наказаниях. Меры были применены в отношении 170 юрлиц, семи ИП, 75 должностных лиц и 184 граждан. Общая сумма штрафов составила 4,4 млн рублей.

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