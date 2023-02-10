С начала года в Прикамье ввезли почти 200 тонн овощей и фруктов

Posted 10 февраля 2023, 03:00
Published 10 февраля 2023, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
С начала 2023 года в Пермский край ввезено 193 т овощей и фруктов, предназначенных для продажи в торговых сетях. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В край завозят морковь, лук, салат китайский, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец из Республики Татарстан, Брянской и Волгоградской областей, Турции, Израиля, Ирана, Азербайджана, Казахстана, а также с крупного местного тепличного комбината. Фрукты — яблоки, гранаты, лимоны — поступают в регион из Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана.