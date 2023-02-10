properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2023, 03:00

Published 10 февраля 2023, 03:00

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

С начала года в Прикамье ввезли почти 200 тонн овощей и фруктов

С начала года в Прикамье ввезли почти 200 тонн овощей и фруктов

10 февраля 2023, 03:00
Фото: 1MI.
Они поступают из регионов России и Турции, Израиля, Ирана, Азербайджана, Казахстана.

С начала 2023 года в Пермский край ввезено 193 т овощей и фруктов, предназначенных для продажи в торговых сетях. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В край завозят морковь, лук, салат китайский, огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки, перец из Республики Татарстан, Брянской и Волгоградской областей, Турции, Израиля, Ирана, Азербайджана, Казахстана, а также с крупного местного тепличного комбината. Фрукты — яблоки, гранаты, лимоны — поступают в регион из Турции, Ирана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана.

#Общество#Торговля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика