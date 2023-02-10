С середины февраля стартует приём заявок на программу Архитекторы.рф

В этом году в офлайн-программе смогут принять участие не только архитекторы, градостроители, представители госструктур и проектировщики, но и географы, политологи, социологи, культурологи и экономисты.



Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко напомнил о ключевой цели данной программы. Это подготовка городских управленцев, которые будут воплощать в жизнь актуальные проекты развития городов и сельских территорий.



Мутко подчеркнул, что выпускники программы сейчас занимают важные посты в региональных профильных ведомствах. Также он заявил, что создание качественной среды проживания граждан – это ещё и стимулирование туризма, а также местного бизнеса.



В офлайн-программе могут участвовать специалисты до 45 лет, имеющие опыт в сфере городского развития и высшее образование. Важен стаж работы или практический опыт от года. В 2022 году финалистом программы стал Сергей Карасев из Перми. Вместе с другими участниками Сергей прослушал лекции ведущих экспертов в области урбанистики, а также посетил Турцию и Армению, где познакомился с международными градостроительными практиками.



Государственные и муниципальные служащие, у которых нет диплома по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет.

Принимать заявки на участие будут до 27 февраля. Всего будет 100 финалистов, имена которых обнародуют до 5 апреля. Затем, с апреля по ноябрь, будет проведено 4 учебных блока. Два из них пройдут в Москве, один - в других городах России, а один за границей.

