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Posted 10 февраля 2023, 08:35

Published 10 февраля 2023, 08:35

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

С середины февраля стартует приём заявок на программу Архитекторы.рф

10 февраля 2023, 08:35
Программа профессионального развития Архитекторы.рф длится уже пятый год. В 2023-м список участников расширен. Сбор заявок начинается на сайте программы уже с 15 февраля.

В этом году в офлайн-программе смогут принять участие не только архитекторы, градостроители, представители госструктур и проектировщики, но и географы, политологи, социологи, культурологи и экономисты.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко напомнил о ключевой цели данной программы. Это подготовка городских управленцев, которые будут воплощать в жизнь актуальные проекты развития городов и сельских территорий.

Мутко подчеркнул, что выпускники программы сейчас занимают важные посты в региональных профильных ведомствах. Также он заявил, что создание качественной среды проживания граждан – это ещё и стимулирование туризма, а также местного бизнеса.

В офлайн-программе могут участвовать специалисты до 45 лет, имеющие опыт в сфере городского развития и высшее образование. Важен стаж работы или практический опыт от года. В 2022 году финалистом программы стал Сергей Карасев из Перми. Вместе с другими участниками Сергей прослушал лекции ведущих экспертов в области урбанистики, а также посетил Турцию и Армению, где познакомился с международными градостроительными практиками.

Государственные и муниципальные служащие, у которых нет диплома по одному из указанных направлений, смогут подать заявку при наличии у них профильного трудового стажа от двух лет.
Принимать заявки на участие будут до 27 февраля. Всего будет 100 финалистов, имена которых обнародуют до 5 апреля. Затем, с апреля по ноябрь, будет проведено 4 учебных блока. Два из них пройдут в Москве, один - в других городах России, а один за границей.

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