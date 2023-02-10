Суд приостановил концессионное соглашение на строительство онкоцентра в Перми

Posted 10 февраля 2023, 02:21
Published 10 февраля 2023, 02:21
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил новое ходатайство прокуратуры по иску о законности заключенного концессионного соглашения на строительство нового онкоцентра в Перми. Теперь всем сторонам, участвующим в реализации проекта и до вступления в законную силу решения по данному делу запрещены любые действия, связанные с проектом. В том числе — стороны не могут изменять или дополнять соглашение и документы, имеющие к нему отношения.
Журналист Properm.ru направил вопрос в пресс-службу правительства региона, о том будет ли оспариваться запрет суда. На момент публикации ответ не был получен.
7 февраля надзорное ведомство обратилось с заявлением о введении обеспечительных мер в виде нескольких запретов, документ опубликован в картотеке дел. По мнению прокуратуры, отсутствие обеспечительных мер может нанести значительный ущерб бюджету Пермского края. Как указывается в судебном определении, непринятие обеспечительных мер может сделать вынесенное решение неисполнимым. Необоснованные затраты бюджета Пермского края могут возникнуть, если «Клиника инновационных исследований» продолжит проектирование объекта и землеустроительные работы. Так, концессионер после заключения соглашения летом 2022 года арендовал земельный участок под строительство и уже начал оформлять документы, необходимые для реализации проекта.
По определению суда теперь «Клинике инновационных исследований» до вынесения решения по делу запрещено заниматься проектированием и изыскательскими работами, связанными со строительством онкоцентра и объектов вспомогательного значения. Также концессионеру запрещено приобретать оборудование для оснащения клиники.
Министерству экономического развития и инвестиций Пермского края, как и третьим лицам — минздраву, минфину и минтарифов и министерству строительства региона запрещено совершение любых действий, направленных на осуществление полномочий концедента от имени Пермского края.
В ноябре 2022 года прокуратура Пермского края вышла в суд с иском к региональному минэку и столичной «Клинике инновационных исследований», назвав концессионное соглашение "кабальным" для краевого бюджета. Ранее была проведена проверка соблюдения концессионного законодательства, и нарушения нашли как в процедуре, так и в самом соглашении. Ведомство считает, что, во-первых, соглашение должно было заключать министерство здравоохранения, а не минэк. Во-вторых, по условиям концессии, КИС фактически готовит за свой счет только проект центра (200 млн из 36 млрд затрат на строительство нового корпуса диспансера), а стоимость строительства по соглашению ему потом возмещаются из бюджета. В начале рассмотрения иска прокуратура назвала эту сделку кабальной, поскольку строительство полностью (кроме проектирования) и оснащение оборудованием идет за счет бюджета. Все региональные ведомства с иском не согласны, включая Минтарифов и Минфин.
Правительство Пермского края летом 2022 года заключило концессионное соглашение о строительстве в Перми онкологического диспансера с московской «Клиникой инновационных исследований». Компания зарегистрирована осенью 2020 года, входит в группу компаний МИГ — «МедИнвестГрупп», партнера Ростеха и Газпромбанка. В 2021 году в Перми была зарегистрирована еще одна дочерняя фирма МИГа — «Медтехнолоджи Пермь». Заявлялось и о размере инвестиций — 17,7 млрд рублей. Онкоцентр должны построить в Камской долине, на улице Маршала Жукова, под него отведена площадка 12 га.