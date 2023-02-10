В Чусовском тепличном комбинате выявлены опасные вирусы

Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus) и вирусу мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в границах закрытого грунта тепличного комбината «Чусовской». Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.