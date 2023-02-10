В Чусовском тепличном комбинате выявлены опасные вирусы

Posted 10 февраля 2023, 04:12
Published 10 февраля 2023, 04:12
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus) и вирусу мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в границах закрытого грунта тепличного комбината «Чусовской». Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 14,53 га.
Вредоносность вируса мозаики пепино выражается в снижении общего урожая плодов (уменьшение размеров плодов); значительной потере товарных качеств урожая; снижении рыночной стоимости урожая плодов; замедлении роста и развития растений.
Вирус коричневой морщинистости плодов томатов имеет высокие патогенность, скорость распространения. Ущерб от вируса коричневой морщинистости плодов томата выражается в уменьшении количества и снижении товарных качеств плодов томата при их производстве, а также гибели зараженных растений.