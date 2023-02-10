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Posted 10 февраля 2023, 04:12

Published 10 февраля 2023, 04:12

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

В Чусовском тепличном комбинате выявлены опасные вирусы

В Чусовском тепличном комбинате выявлены опасные вирусы

10 февраля 2023, 04:12
Фото: Properm.ru.
В зоне площадью 14,53 гектара установлен карантин.

Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по коричневой морщинистости плодов томатов (Tomato brown rugose fruit virus) и вирусу мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в границах закрытого грунта тепличного комбината «Чусовской». Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Общая площадь карантинной фитосанитарной зоны 14,53 га.

Вредоносность вируса мозаики пепино выражается в снижении общего урожая плодов (уменьшение размеров плодов); значительной потере товарных качеств урожая; снижении рыночной стоимости урожая плодов; замедлении роста и развития растений.

Вирус коричневой морщинистости плодов томатов имеет высокие патогенность, скорость распространения. Ущерб от вируса коричневой морщинистости плодов томата выражается в уменьшении количества и снижении товарных качеств плодов томата при их производстве, а также гибели зараженных растений.

#Общество#Сельское хозяйство
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