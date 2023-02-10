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Posted 10 февраля 2023, 10:02

Published 10 февраля 2023, 10:02

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми реконструируют участки улиц Пушкина и Революции у Центрального рынка

В Перми реконструируют участки улиц Пушкина и Революции у Центрального рынка

10 февраля 2023, 10:02
Фото: 1MI.
Проектные работы оценили почти в 10 миллионов рублей.

В Перми разработают проект реконструкции улиц Пушкина и Революции в районе Центрального рынка. Речь идет об участках, расположенных на улице Пушкина от Крисанова до Колхозной площади и на улице Революции от Колхозной площади до Куйбышева, сообщает Business Class.

Период проектно-изыскательных работ в муниципальной программе развития автодорог обозначен на данных улицах с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Работы оценены составляет 9,8 млн руб.

Согласно проекту, на участках будут устроены четыре полосы движения по две в каждом направлении и выделенной полосы для движения трамваев. Предусмотрено обустроить тротуары, велодорожки, заездные карманы на остановках общественного транспорта, а также выполнить устройство сетей наружного освещения и ливневой канализации.

#Общество#Ремонт дорог
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