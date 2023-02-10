В Перми реконструируют участки улиц Пушкина и Революции у Центрального рынка

Согласно проекту, на участках будут устроены четыре полосы движения по две в каждом направлении и выделенной полосы для движения трамваев. Предусмотрено обустроить тротуары, велодорожки, заездные карманы на остановках общественного транспорта, а также выполнить устройство сетей наружного освещения и ливневой канализации.