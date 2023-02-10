В Перми реконструируют участки улиц Пушкина и Революции у Центрального рынка

Posted 10 февраля 2023, 10:02
Published 10 февраля 2023, 10:02
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми разработают проект реконструкции улиц Пушкина и Революции в районе Центрального рынка. Речь идет об участках, расположенных на улице Пушкина от Крисанова до Колхозной площади и на улице Революции от Колхозной площади до Куйбышева, сообщает Business Class.
Период проектно-изыскательных работ в муниципальной программе развития автодорог обозначен на данных улицах с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Работы оценены составляет 9,8 млн руб.
Согласно проекту, на участках будут устроены четыре полосы движения по две в каждом направлении и выделенной полосы для движения трамваев. Предусмотрено обустроить тротуары, велодорожки, заездные карманы на остановках общественного транспорта, а также выполнить устройство сетей наружного освещения и ливневой канализации.