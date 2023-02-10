В Перми с поезда «Абакан-Москва» сняли двух пьяных дебоширов

Мужчины ехали в одном вагоне поезда из Екатеринбурга в Киров. На участке перегона станций «Шаля-Кунгур» нетрезвые пассажиры нарушали общественный порядок, материлисьи не реагировали на замечания других пассажиров и работников поезда. Согласно акту поездной бригады, нарушителям отказано в дальнейшем проезде.