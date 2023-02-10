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Posted 10 февраля 2023, 08:26

Published 10 февраля 2023, 08:26

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В Перми с поезда «Абакан-Москва» сняли двух пьяных дебоширов

В Перми с поезда «Абакан-Москва» сняли двух пьяных дебоширов

10 февраля 2023, 08:26
Фото: Properm.ru.
Мужчины ответят за мелкое хулиганство.

Транспортные полицейские Перми сняли с пассажирского поезда «Абакан-Москва» двоих нарушителей общественного порядка. Мужчины ответят за мелкое хулиганство, сообщают в транспортной полиции.

9 февраля около 20:00 в дежурную часть Пермского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация, что к пассажирскому поезду сообщением «Абакан — Москва» требуются наряд.

По прибытию состава на станцию Пермь транспортные полицейские сняли с поезда двух не работающих жителей Крова — 49 и 43 лет.

Мужчины ехали в одном вагоне поезда из Екатеринбурга в Киров. На участке перегона станций «Шаля-Кунгур» нетрезвые пассажиры нарушали общественный порядок, материлисьи не реагировали на замечания других пассажиров и работников поезда. Согласно акту поездной бригады, нарушителям отказано в дальнейшем проезде.

В дежурную часть Пермского ЛО МВД России на транспорте на мужчин составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

#Общество#Хулиганы
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