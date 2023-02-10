Власти Перми прокомментировали претензии УФАС о недостатке количества НТО в городе

Posted 10 февраля 2023, 04:48
Published 10 февраля 2023, 04:48
Modified 2 марта 2023, 14:07
Updated 2 марта 2023, 14:07
В мэрии Перми не получали предупреждение от УФАС по поводу проблем с количеством НТО на схеме размещения. В пресс-службе администрации рассказали Properm.ru, по состоянию на 9 февраля схемой размещения НТО предусмотрено 97 мест размещения киосков по продаже печатной продукции.
«Вместе с тем, данный показатель не отражает реального уровня обеспеченности населения города Перми в связи с размещением нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции, в том числе на частной территории», — пояснили в пресс-службе.
Сейчас на частной территории размещено 20 НТО по продаже печатной продукции — обеспеченность составляет около 94%.
Кроме того, сформирован проект постановления администрации Перми, в котором предусмотрено включение дополнительных мест размещения этого вида киосков в количестве 14 мест в схему размещения НТО — это позволит сформировать обеспеченность киосками по продаже печатной продукции в размере 104,7%.
Ранее в УФАС отметили, что городские власти не соблюдают норматив по количеству НТО данного вида, так как в схеме размещения НТО предусмотрено 105 мест для киосков, однако по нормативу их должно быть 125.