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Posted 10 февраля 2023, 04:48

Published 10 февраля 2023, 04:48

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Власти Перми прокомментировали претензии УФАС о недостатке количества НТО в городе

Власти Перми прокомментировали претензии УФАС о недостатке количества НТО в городе

10 февраля 2023, 04:48
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
Антимонопольщики требуют изменить схему размещения НТО, добавив в нее мест для размещения киосков.

В мэрии Перми не получали предупреждение от УФАС по поводу проблем с количеством НТО на схеме размещения. В пресс-службе администрации рассказали Properm.ru, по состоянию на 9 февраля схемой размещения НТО предусмотрено 97 мест размещения киосков по продаже печатной продукции.

«Вместе с тем, данный показатель не отражает реального уровня обеспеченности населения города Перми в связи с размещением нестационарных торговых объектов по реализации печатной продукции, в том числе на частной территории», — пояснили в пресс-службе.

Сейчас на частной территории размещено 20 НТО по продаже печатной продукции — обеспеченность составляет около 94%.

Кроме того, сформирован проект постановления администрации Перми, в котором предусмотрено включение дополнительных мест размещения этого вида киосков в количестве 14 мест в схему размещения НТО — это позволит сформировать обеспеченность киосками по продаже печатной продукции в размере 104,7%.

Ранее в УФАС отметили, что городские власти не соблюдают норматив по количеству НТО данного вида, так как в схеме размещения НТО предусмотрено 105 мест для киосков, однако по нормативу их должно быть 125.

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#Общество#Уфас#Нто
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