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Posted 10 февраля 2023, 11:52

Published 10 февраля 2023, 11:52

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Вынесен приговор водителю грузовика, задавившему насмерть девочку-подростка в Березниках

Вынесен приговор водителю грузовика, задавившему насмерть девочку-подростка в Березниках

10 февраля 2023, 11:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Дтп
Ребёнок находился на пешеходной дорожке.

Березниковский городской суд вынес приговор 28-летнему жителю Пермского края — водителю автомобиля КамАЗ- 53229. Из-за его неосторожности погибла 13-летняя девочка, сообщает краевая прокуратура.

Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем — бетономешалкой, 5 августа 2022 года днём работал на строительной площадке на территории ЖК «Любимов».

Выезжая со строительной площадки, не убедившись в безопасности маневра, проехал по тротуару обозначенному дорожным знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка» и наехал на 13-летнюю школьницу на велосипеде.

В результате происшествия ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил виновного к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Вопрос возмещения морального вреда потерпевшей стороне будет решен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил.

#Общество#Дтп#Криминал
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