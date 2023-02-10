Вынесен приговор водителю грузовика, задавившему насмерть девочку-подростка в Березниках

Posted 10 февраля 2023, 11:52
Published 10 февраля 2023, 11:52
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Березниковский городской суд вынес приговор 28-летнему жителю Пермского края — водителю автомобиля КамАЗ- 53229. Из-за его неосторожности погибла 13-летняя девочка, сообщает краевая прокуратура.
Обвиняемый, управляя грузовым автомобилем — бетономешалкой, 5 августа 2022 года днём работал на строительной площадке на территории ЖК «Любимов».
Выезжая со строительной площадки, не убедившись в безопасности маневра, проехал по тротуару обозначенному дорожным знаком «Пешеходная и велосипедная дорожка» и наехал на 13-летнюю школьницу на велосипеде.
В результате происшествия ребенок получил смертельные травмы и скончался на месте аварии.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд приговорил виновного к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Вопрос возмещения морального вреда потерпевшей стороне будет решен в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор в законную силу не вступил.