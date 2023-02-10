Вынесен приговор водителю грузовика, задавившему насмерть девочку-подростка в Березниках

Суд приговорил виновного к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Вопрос возмещения морального вреда потерпевшей стороне будет решен в порядке гражданского судопроизводства.