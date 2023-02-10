Замдиректора по экономики и финансам СМЗ стал фигурантом дела о мошенничестве

Posted 10 февраля 2023, 12:35
Published 10 февраля 2023, 12:35
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Бывший и.о. директора АО «Соликамский магниевый завод», замдиректора по экономике и финансам Вахтанг Джигкаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников «КоммерсантЪ-Прикамье», дело было возбуждено еще в прошлом году, 8 февраля Джигкаева вызвали на допрос в Пермь, а затем задержали.
Ему якобы инкриминируется хищение более 2 млн рублей. В прошлом году Джигкаев заключил три договора с двумя аудиторскими фирмами на сумму 10 млн рублей. Следствие считает, что стоимость работ завышена, так как в 2021 году предприятие заплатило за такой же контракт около 1 млн рублей.
Фигурантом другого уголовного дела является гендиректор СМЗ Артур Уртаев. На него в июне 2022 г ода было возбуждено ело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями.