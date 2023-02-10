Замдиректора по экономики и финансам СМЗ стал фигурантом дела о мошенничестве

Ему якобы инкриминируется хищение более 2 млн рублей. В прошлом году Джигкаев заключил три договора с двумя аудиторскими фирмами на сумму 10 млн рублей. Следствие считает, что стоимость работ завышена, так как в 2021 году предприятие заплатило за такой же контракт около 1 млн рублей.