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Posted 10 февраля 2023, 12:35

Published 10 февраля 2023, 12:35

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Замдиректора по экономики и финансам СМЗ стал фигурантом дела о мошенничестве

Замдиректора по экономики и финансам СМЗ стал фигурантом дела о мошенничестве

10 февраля 2023, 12:35
Фото: Properm.ru.
Уголовное дело было возбуждено еще в 2022 году, но Джигкаева допросили только в феврале 2023 года.

Бывший и.о. директора АО «Соликамский магниевый завод», замдиректора по экономике и финансам Вахтанг Джигкаев стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным источников «КоммерсантЪ-Прикамье», дело было возбуждено еще в прошлом году, 8 февраля Джигкаева вызвали на допрос в Пермь, а затем задержали.

Ему якобы инкриминируется хищение более 2 млн рублей. В прошлом году Джигкаев заключил три договора с двумя аудиторскими фирмами на сумму 10 млн рублей. Следствие считает, что стоимость работ завышена, так как в 2021 году предприятие заплатило за такой же контракт около 1 млн рублей.

Фигурантом другого уголовного дела является гендиректор СМЗ Артур Уртаев. На него в июне 2022 г ода было возбуждено ело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями.

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#Общество#Соликамский Магниевый завод
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