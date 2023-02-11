Около сотни пермяков решили изменить свои имена в начале 2023 года

В первый месяц этого года родилось 874 ребенка — 450 мальчиков и 424 девочки. Кроме того, в январе 2023 года в краевой столице зарегистрировано на две двойни больше, чем в аналогичном периоде 2022 года — семь и пять соответственно. По две двойни родилось в Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми, в Мотовилихинском районе — одна.