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Posted 11 февраля 2023, 06:55

Published 11 февраля 2023, 06:55

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Около сотни пермяков решили изменить свои имена в начале 2023 года

Около сотни пермяков решили изменить свои имена в начале 2023 года

11 февраля 2023, 06:55
Фото: 1MI.
Из статистики управления ЗАГС следует, что было зарегистрировано больше таких обращений, чем в январе 2022 года.

Пермяки в январе 2023 года на 8,7% чаще обращались в управления ЗАГС, чтобы изменить свои фамилию, имя и/или отчество, чем в начале прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба мэрии: в январе 2022 года составлено 84 записи акта о перемене имени, а сейчас — 92.

В первый месяц этого года родилось 874 ребенка — 450 мальчиков и 424 девочки. Кроме того, в январе 2023 года в краевой столице зарегистрировано на две двойни больше, чем в аналогичном периоде 2022 года — семь и пять соответственно. По две двойни родилось в Индустриальном, Орджоникидзевском и Свердловском районах Перми, в Мотовилихинском районе — одна.

#Общество
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