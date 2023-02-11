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Posted 11 февраля 2023, 11:25

Published 11 февраля 2023, 11:25

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Пермяк отсудил более 300 тысяч рублей за отмененное путешествие в Египет

Пермяк отсудил более 300 тысяч рублей за отмененное путешествие в Египет

11 февраля 2023, 11:25
Фото: 1MI.
Сюжет
Туризм
Мужчина обратился в Роспотребнадзор за защитой своих прав.

В Перми по иску краевого Управления Роспотребнадзора туроператор ООО «Пермь Трэвел» (бренд «Пегас Туристик») выплатит местному жителю двукратную стоимость отмененного тура. Мужчина купил путевку в Шарм-эль-Шейх стоимостью 134 тыс. рублей на март прошлого года. Он заранее запланировал отпуск, заключил договор в январе минувшего года и полностью оплатил стоимость путевки. За пару дней до вылета путешественникам выдали необходимые документы, но в тот же день позвонили и сообщили об отмене тура.

Пермяк обратился с письменной претензий к турагенту и к туроператору, в ответ на которую компании пообещали вернуть средства в неустановленные сроки. После месяца ожидания мужчина так и не получил свои деньги, поэтому обратился в Роспотребнадзор. В пресс-службе краевого ведомства сообщают, что специалисты подготовили исковое заявление в суд.

Во время рассмотрения гражданского дела туроператор добровольно вернул более 122,8 тыс. рублей. Всего суд обязал фирму вернуть в общей сумме более 312,4 тыс. рублей, из них:

  • 134 тыс. рублей (в размере 122,8 тыс. рублей, не подлежит исполнению, так как компания вернула деньги);
  • 64,3 тыс. рублей — неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителей;
  • 10 тыс. рублей — моральный вред;
  • 104,1 тыс. рублей — штраф.

Решение суда вступило в законную силу.

#Общество#Туризм
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