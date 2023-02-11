Пермяк отсудил более 300 тысяч рублей за отмененное путешествие в Египет

В Перми по иску краевого Управления Роспотребнадзора туроператор ООО «Пермь Трэвел» (бренд «Пегас Туристик») выплатит местному жителю двукратную стоимость отмененного тура. Мужчина купил путевку в Шарм-эль-Шейх стоимостью 134 тыс. рублей на март прошлого года. Он заранее запланировал отпуск, заключил договор в январе минувшего года и полностью оплатил стоимость путевки. За пару дней до вылета путешественникам выдали необходимые документы, но в тот же день позвонили и сообщили об отмене тура.