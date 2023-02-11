Пермяк отсудил более 300 тысяч рублей за отмененное путешествие в Египет

Posted 11 февраля 2023, 11:25
Published 11 февраля 2023, 11:25
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В Перми по иску краевого Управления Роспотребнадзора туроператор ООО «Пермь Трэвел» (бренд «Пегас Туристик») выплатит местному жителю двукратную стоимость отмененного тура. Мужчина купил путевку в Шарм-эль-Шейх стоимостью 134 тыс. рублей на март прошлого года. Он заранее запланировал отпуск, заключил договор в январе минувшего года и полностью оплатил стоимость путевки. За пару дней до вылета путешественникам выдали необходимые документы, но в тот же день позвонили и сообщили об отмене тура.
Пермяк обратился с письменной претензий к турагенту и к туроператору, в ответ на которую компании пообещали вернуть средства в неустановленные сроки. После месяца ожидания мужчина так и не получил свои деньги, поэтому обратился в Роспотребнадзор. В пресс-службе краевого ведомства сообщают, что специалисты подготовили исковое заявление в суд.
Во время рассмотрения гражданского дела туроператор добровольно вернул более 122,8 тыс. рублей. Всего суд обязал фирму вернуть в общей сумме более 312,4 тыс. рублей, из них:
Решение суда вступило в законную силу.