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Posted 11 февраля 2023, 09:39

Published 11 февраля 2023, 09:39

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Посещаемость торговых центров в Перми упала на 23% по сравнению с допандемийным периодом

Посещаемость торговых центров в Перми упала на 23% по сравнению с допандемийным периодом

11 февраля 2023, 09:39
Фото: Properm.ru.
Эксперты связывают это с уменьшением покупательной способности населения.

Посещаемость пермских торговых центров в январе текущего года упала на 23% по сравнению с допандемийным 2019 годом. О таком низком Mall Index, отражающем изменение количества посетителей на единицу площади ТЦ, заявили аналитики компании Focus Technologies, обращает внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Из результатов исследования следует вывод, что Mall Index в январе 2023 года был сопоставим с показателями января 2022 года, но на 7% меньше, чем в январе 2021 года. По мнению аналитиков, 2019 год для ритейла стал последним периодом с классической сезонностью, когда на поведение потребителей не влияли пандемия или экономические санкции. Сейчас из-за уменьшения покупательной способности населения уровень потребительской активности остается относительно невысоким.

#Общество
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