Посещаемость торговых центров в Перми упала на 23% по сравнению с допандемийным периодом

Из результатов исследования следует вывод, что Mall Index в январе 2023 года был сопоставим с показателями января 2022 года, но на 7% меньше, чем в январе 2021 года. По мнению аналитиков, 2019 год для ритейла стал последним периодом с классической сезонностью, когда на поведение потребителей не влияли пандемия или экономические санкции. Сейчас из-за уменьшения покупательной способности населения уровень потребительской активности остается относительно невысоким.