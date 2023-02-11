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Posted 11 февраля 2023, 04:00

Published 11 февраля 2023, 04:00

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В ближайшие две недели сотни пермяков останутся без воды. Когда и где

В ближайшие две недели сотни пермяков останутся без воды. Когда и где

11 февраля 2023, 04:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Специалисты будут проводить плановый ремонт и аварийно-восстановительные работы.

В ближайшие две недели в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми из-за аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ отключат воду, сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».

В среду, 15 февраля, с 10:00 до 19:00, с отключениями столкнутся пермяки по адресам:

  • бульвар Гагарина, 32а, 34.

В четверг, 16 февраля, с 10:00 до 20:00, неудобства коснутся следующих домов:

  • шоссе Космонавтов, 86, 88, 90, 90а, 92, 94, 94а, 96, 98, 100, 102;
  • Кронштадтская, 12;
  • Плеханова, 69, 70, 71, 73;
  • Рабочая, 9в.

Через две недели, 25 февраля, на сутки — с 10:00 до 10:00 26 февраля — отключат воду в домах:

  • Татьяны Барамзиной, 29а, 38, 54, 68а;
  • Василия Каменского, 26;
  • Углеуральская, 2, 12, 22, 25;
  • Энгельса, 13а.
#Общество#Коммунальный рай#Новогор-прикамье
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