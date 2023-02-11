В ближайшие две недели сотни пермяков останутся без воды. Когда и где

Posted 11 февраля 2023, 04:00
Published 11 февраля 2023, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
В ближайшие две недели в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми из-за аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ отключат воду, сообщили в ООО «Новогор-Прикамье».
В среду, 15 февраля, с 10:00 до 19:00, с отключениями столкнутся пермяки по адресам:
В четверг, 16 февраля, с 10:00 до 20:00, неудобства коснутся следующих домов:
Через две недели, 25 февраля, на сутки — с 10:00 до 10:00 26 февраля — отключат воду в домах: