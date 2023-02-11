В МинЖКХ Пермского края предупредили о возможной активизации псевдогазовиков

Собственники газифицированных жилых помещений должны заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией и впустить специалистов для проведения техобслуживания. Нужно не забывать, что техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется не реже одного раза в год. Пермякам нужно обратить внимание, что настоящие газовики всегда предварительно предупреждают о грядущей проверке, а в уведомлении о мероприятии указываются сроки и время ее проведения. Кроме того, собственники квартир могут уточнить, действительно ли проводится техобслуживание, в своей управляющей компании или товариществе собственников жилья.