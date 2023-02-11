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Posted 11 февраля 2023, 05:22

Published 11 февраля 2023, 05:22

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В МинЖКХ Пермского края предупредили о возможной активизации псевдогазовиков

В МинЖКХ Пермского края предупредили о возможной активизации псевдогазовиков

11 февраля 2023, 05:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
О проверке газового оборудования вас должны предупредить заранее.

В феврале этого года в многоквартирных домах в Тульской области, а затем в Новосибирске, произошли взрывы бытового газа. В связи с этим власти решили напомнить жителям Прикамья о том, как проходит техобслуживание, чтобы пермяки не стали жертвами мошенников.

Собственники газифицированных жилых помещений должны заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией и впустить специалистов для проведения техобслуживания. Нужно не забывать, что техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования осуществляется не реже одного раза в год. Пермякам нужно обратить внимание, что настоящие газовики всегда предварительно предупреждают о грядущей проверке, а в уведомлении о мероприятии указываются сроки и время ее проведения. Кроме того, собственники квартир могут уточнить, действительно ли проводится техобслуживание, в своей управляющей компании или товариществе собственников жилья.

Сотрудник газовой компании перед входом в квартиру обязан предъявить вам служебное удостоверение. Если у вас возникли сомнения по поводу проведения техобслуживания или личности проверяющего, позвоните в свою УК или на номер аварийной газовой службы 04 (с мобильного — 104).

#Общество#Коммунальный рай
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